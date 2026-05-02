Conan je le postal lokalni policist

Prvi maj je praznik dela, tudi pasjega dela, saj je Conan, belgijski ovčar Malinois, je namreč včeraj tudi uradno postal pripadnik tržaške lokalne policije. Pes je v Trst prispel iz kraja San Michele al Tagliamento v bližini Bibioneja, kjer je bil aktivni član tamkajšnje ekipe lokalne policije. S svojim specializiranim pasjim vodnikom Alessandrom Zecchinom, s katerim sta neločljiva, sta se za poskusno obdobje enega leta pridružila tržaškim lokalnim policistom, pravzaprav enoti za posebne intervencije. Dragoceno delo štirinožca je tržaško občino prepričalo, da Conanu in njegovemu vodniku ponudi uradno zaposlitev v Trstu.

V zadnjem letu je Conan opravil 25 misij, ki jih je koordinirala kvestura, petkrat so se njegovega izurjenega smrčka poslužili preiskovalci policije, petkrat pa karabinjerji. Pes je izvohal več kot pet kilogramov drog. Med majen in decembrom lani 1,2 kilograma, letos pa kar štiri kilograme. Pes se je predvsem izkazal v lovu na razpečevalce, na javnih površinah je namreč izvohal in našel skrivališča prepovedanih snovi.