Devetaki in Števerjan v četrtek po televiziji

Svetogorska ulica v Gorici, doljanski zaselek Devetaki v doberdobski občini, Formentinijev grad v Števerjanu, Palmanova, Gradišče in še nekateri kraji na Goriškem so se med lanskim letom spremenili v filmski set, kjer so posneli romantično komedijo Se mi lasci ti sposo, ki jo bodo predvajali v četrtek, 15. decembra, ob 21.25 na televizijskem kanalu Rai 1. Njen režiser je Goričan Matteo Oletto. Komedija je vključena v niz štirih filmov y naslovom Purché finisca bene, ki bodo na ogled med božičnimi in novoletnimi prazniki.

Film pripoveduje o ljubezenskih prigodah tridesetletnikov Giulie in Marca, ki se več ne razumeta, vendar se ne odločita za ločitev, ker enostavno nimata denarja, da bi si kupila vsak svojo hišo in zatem plačevala dvojne položnice. Zaradi tega se odločita, da uprizorita lažno poroko, zbereta čim več daril in se šele zatem razideta, kar jima naposled nikakor ne uspe... V filmu nastopajo Sara Lazzaro, ki je z reùiserjem Oleottom sodelovala že v nadaljevanki Volevo fare la rockstar, Alessio Vassallo, Paolo Calabresi, Paolo Bernardini, Marina Massironi, Bebo Storti, Pia Engleberth in Emmanuel Dimayuga.

Producent filma je družba Pepito Produzioni v sodelovanju s podjetjem Rai Fiction; film so posneli s podporo ministrstva za kulturo ter deželnih ustanov Film commission FVG in Promoturismo.