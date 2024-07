Otroke v jaslih je puščala lačne

Otroke je stradala, s tem da jim je odvzemala hrano, in z njimi ravnala grobo, nadzorne kamere pa so tudi pokazale, da je bila do malčkov tako verbalno kot fizično nasilna. Zato je goriško sodišče obsodilo na zaporno kazen vzgojiteljico, ki je delala v jaslih na območju nekdanje goriške pokrajine. Vzgojiteljica je obenem odgovorna za zadrugo, ki upravlja jasli, zanjo so odredili hišni pripor.

Preiskave so se začele marca letos. Izvedli so jih karabinjerji posebnega oddelka NAS iz Vidma, potem ko je po eni strani prišlo do več prijav s strani staršev, saj so njihovi otroci prihajali domov lačni, po drugi pa so bili varnostni organi obveščeni o goljufijah, katerih žrtve so bile javne ustanove, ki so sodelovale z jaslimi. S pomočjo skritih nadzornih kamer so karabinjerji odkrili, da je vzgojiteljica nabavljala večjo količino obrokov od tiste, ki so jo otroci, stari med enim in tremi leti, dejansko prejemali.

Starši so redno plačevali vsoto za dnevni obrok otrok v jaslih, vzgojiteljica pa je vsakemu malčku delila zelo majhne porcije. Starši so tudi opazili, da je vzgojiteljica z otroki ravnala na grob način, iz posnetkov pa je bilo razvidno, da se je njeno obnašanje daleč od starševskih oči le poslabšalo.