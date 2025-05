Dežela FJK bo sanirala Pevmski in Soški park

Dežela FJK bo poskrbela za sanacijska dela v Pevmskem in Soškem parku. Da ima za to že zagotovljena sredstva, je na svetniško vprašanje Diega Bernardisa (Lista Fedriga) odgovoril Stefano Zannier, ki je v deželni vladi zadolžen za kmetijstvo in gozdove.

Ker ni brvi, kar po gozdu

Bernardis je opozoril na potrebo po čim prejšnjem ukrepanju tako v zgornjem kot v spodnjem delu parka, ki je deželna last in ga radi obiskujejo tako Goričani kot turisti. V Soškem parku se je že pred več kot dvema letoma pojavil usad, ki je viden tudi s Pevmskega mostu in zaradi katerega so z oranžno mrežo zavarovali del zidu ob travniku pod počivališčem.

Ob tem je že več kot eno leto delno zaprta tudi krožna pot v zgornjem delu parka: lesena brv pod nekdanjim lokalom Remuda v Pevmi je bila poškodovana in nevarna, zato so jo odstranili, novega mostička pa številni sprehajalci, rekreativci in lastniki psov, ki vsak dan v velikem številu obiskujejo park, še niso dočakali. Območje je zavarovano z mrežo. Obiskovalci parka so si s časom utrli prehod kar skozi gozd, da se lahko spet povežejo na zgornji del krožne poti, gozdna steza pa je blatna in strma, zato bi bila ponovna postavitev brvi dobrodošla.