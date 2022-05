Dežela uredila koledar za dogodke v vidiku EPK

Vse kulturne dogodke, ki jih je Dežela Furlanija - Julijska krajina financirala v vidiku Evropske prestolnice kulture, so združili v en skupen koledar, ki zaobjema leto 2022 in začetek leta 2023. V kratkem bo koledar dostopen na spletni strani Dežele, sproti ga bodo ažurirali, saj se informacije o dogodkih stalno dopolnjujejo.

Skupen napor številnih kulturnih akterjev ter deželnih uradov so včeraj predstavili v Hiši Morassi v goriškem grajskem naselju. Goriški župan Rodolfo Ziberna se je zahvalil deželni odbornici za kulturo Tiziani Gibelli ter poudaril, da je treba v luči leta 2025 spodbujati organizacijo dogodkov v obeh Goricah. Pri tem ima pomembno vlogo tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, je bilo slišati. Tudi glede na številčno omejenost Dežele FJK je število kulturnih produkcij res visoko, je še poudaril Ziberna.Vodja pristojnega deželnega urada je nato na kratko predstavil zasnovo koledarja. »Zaobjema dogodke, ki so financirani preko letnih ali večletnih razpisov. Stopili smo v stik z vsemi kulturnimi ustanovami, ki so bile deležne financiranja, in jih prosili za datume in ostale podrobnosti vsakega dogodka v sklopu razpisa. V koledarju, ki ga imate pred sabo, je približno 140 dogodkov, je pa že zastarel: informacije se namreč spreminjajo, zaradi česar bomo koledar seveda stalno dopolnjevali. Digitalna izdaja nam bo to omogočala,« je povedal. Seveda se dogodki v koledarju, ki se konča januarja 2023, zasnovani v luči projekta EPK 2025. »V sodelovanju z EZTS in Javnim zavodom GO!2025 bi koledar radi integrirali tudi z dejavnostmi, ki jih predvideva prijavna knjiga,« je še dodal vodja urada. Omeniti gre, da koledar zaobjema tako odmevnejše dogodke, na primer festivala Amidei in èStoria, kot pa manjše, vendar vseeno dragocene dele kulturne ponudbe. Dogodki v koledarju bodo večinoma, vendar ne izključno, potekali v Gorici in Novi Gorici. Ker gre za deželne razpise, zaobjemajo tudi dogodke v drugih krajih. Vključene so gledališke sezone, koncerti, razstave, glasbeni natečaji ... Dogodki se delijo na sedem tematskih sklopov: razstave, humanistična predavanja, znanstvena predavanja, kino, gledališče, glasba, kreativnost, festivali, skupni projekti.