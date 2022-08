Dezinsekcije v Podgori še niso izvedli

Potem ko je v ponedeljek zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi potrdilo prvi primer okužbe z virusom Zahodnega Nila v Podgori, so si včeraj v jutranjih urah predstavniki pristojnih ustanov ogledali zahodni del vasi, kjer prebiva okužena oseba. Ob predstavnikih občinskih uradov in odgovornem za lokalno policijo in higieno v občinskem odboru, Francescom Del Sordijem, si je kraj ogledalo tudi osebje živinozdravniške službe zdravstvenega podjetja.

Posebno pozornost so namenili območju, kjer okužena oseba stanuje – po neuradnih informacijah naj bi šlo za moškega –, preverjajo pa tudi, katere kraje obiskuje in kje ga je lahko pičil komar prenašalec. Načrt za zatiranje žuželk še ni dokončan. »Ko nam bodo sporočili datum in kraj dezinsekcije, bomo o tem obvestili prav vsakega vaščana, hišo za hišo,« pravi odbornik Del Sordi in dodaja, da bodo gospodinjstvom razdelili tudi tablete z larvicidom, ki so med drugim brezplačno na voljo na občini. Med izvajanjem dezinsekcije je sicer prepovedano zadrževati živali in hrano ali izobesiti perilo na prostem, treba je zapirati okna in vrata, poleg tega pa je prepovedano nabirati ali uživati zelenjavo in pridelke za obdobje 72 ur po akciji, pred njihovim uživanjem pa je priporočeno, da se jih skrbno opere.

V Podgori so sicer ta mesec že izvedli akcijo zatiranja komarjev, in sicer od 4. do 11. avgusta za odrasle žuželke v vaškem parku in od 11. avgusta do prejšnjega tedna za ličinke v vaških jaških. Pri omejevanju števila komarjev oz. preprečevanju njihovega razmnoževanja pa sta pomembna tudi previdnost in ravnanje posameznega občana, opozarja Del Sordi. Pomembno je, da imamo okolico hiše pospravljeno in na prostem nikoli ne puščamo nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, saj ostanki vode predstavljajo idealno gojišče za razmnoževanje komarjev. Paziti moramo, da se voda ne nabira na ponjavah in drugih platnih, ki se uporabljajo za prekrivanje, več kot nekaj dni zunaj ne puščamo niti nepokritih napihljivih bazenov in drugih vodnih igrač. Pomembno je tudi, da v podstavkih za rože ne zastaja voda ter da skrbimo za vodnjake, žlebove in ribnike. Goriška občina pa še poziva občane in predvsem prebivalce Podgore, da se branijo pred piki komarjev z repelenti in se zadržujejo v prostorih, ki so zaščiteni s komarniki.

V Deželi Furlaniji - Julijski Krajini so letos že zabeležili 18 primerov okužb z virusom Zahodnega Nila, največ na Videmskem, zato je tudi uvrščena med območja z visokim tveganjem prenosa virusa. Virus Zahodnega Nila se prenaša na človeka večinoma s pikom okuženega komarja. Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema.