Dijaki zgroženi nad prikritim revizionizmom

Na petkovo odkritje table v spomin na Normo Cossetto na liceju Dante Alighieri so se odzvali dijaki, ki se zgražajo nad celotnim dogajanjem in nad poskusom revizionizma, ki so ga bili deležni. Oglasil se je predstavnik dijakov liceja Scipio Slataper Michele Di Luca, ki opozarja, da so bili takoj skeptični nad dogodkom, ki ga je po njegovih besedah odredila vlada predsednice Giorgie Meloni.

»Še posebno nas je prizadela neobčutljivost, s katero so se lotili teme, ki je v našem obmejnem mestu zelo doživeta. Iz pričevanj, ki sem jih zbral pri raznih dijakih, med katerimi sta Noemi Carlino z liceja Slataper in Luigi Marconato z liceja Duca Degli Abruzzi, izhaja nedopustno obnašanje glavnih akterjev komemoracije. Podsekretarka na šolskem ministrstvu Paola Frassinetti je poskrbela za neprofesionalen govor, sicer so se dijaki zgrozili, ko so jo vprašali:Vi se imate za protifašistko? Ne, jim je odgovorila podsekretarka in takoj zatem poudarila, da so zanjo demokratična načela bistvenega pomena, pri čemer je pozabila, da je med njimi tudi antifašizem,«opozarja Michele Di Luca in poudarja, da se je zgroženost dijakov le še povečala, ko so izvedeli, da so organizatorji imeli namen povabiti na dogodek tudi goriško neofašistično društvo Heimat. »Predsednik zveze Lega Nazionale Luca Urizio je med srečanjem tako ostro nasprotoval posegom dijakov, da je hotel takoj prekiniti soočenje,« opozarja Michele Di Luca in pojasnjuje, da je imel zgodovinar Mauro Tonino zanimivo predavanje, ki se je začelo še za časa Austro-Ogrske, vendar ni dal pravega pomena posledicam fašizma v naših krajih.

Politična nekorektnost

Eden izmed najbolj spornih vidikov dogodka je po besedah našega sogovornika sam napis na spominski tabli. »Na tabli piše, da so mlado istrsko študentko zajeli in priprli slovanski partizani, kar je med drugim svojčas izjavil predsednik republike Carlo Azeglio Ciampi. Tovrstna opredelitev je politično nekorektna, saj uporablja besedo Slovani z negativnim prizvokom ne samo v odnosu do storilcev nasilja, temveč do vseh, ki živijo ob severno-vzhodni meji,« poudarja Di Michele in ugotavlja, da bi se lahko odločili za drugačno besedilo, sicer izbira ravno teh besed ne zgleda prav nič naključna, temveč nakazuje željo zveze Lega nazionale, da izpostavi »italijanskost«, ki ji je tako pri srcu.

»V vidiku EPK 2025, ko bi se morali Gorica in Nova Gorica združiti v želji po rušenju etničnih in jezikovnih meja, uporaba omenjene besede podpihuje nove delitve, ki si jih občani nikakor ne želijo. Kot predstavnik dijakov liceja Slataper sem prepričan, da je spomin na Normo Cossetto upravičen, po drugi strani upam, da bodo pristojne institucije poskrbele za izvedbo ravno tako slovesnega dogodka v spomin na Milojko Štrukelj, nekdanjo dijakinjo goriškega klasičnega liceja Dante Alighieri slovenskega rodu, ki so jo ubili nacifašisti,« zaključuje Michele Di Luca.