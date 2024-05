Zmagovalec nedeljske etape Gira Kooij predčasno končal dirko

Zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji, Nizozemec Olav Kooij, je predčasno končal Giro, je sporočila njegova ekipa Visma Lease a bike.

Dvaindvajsetletni Kooij je v nedeljo v ciljnem sprintu dobil svojo prvo etapo na največjih dirkah. Po dnevu premora so se v njegovi ekipi tik pred današnjim nadaljevanjem in 10. etapo italijanske pentlje odločili, da konča nastop, ker je zbolel in ima visoko temperaturo.

Visma je bila že prej oslabljena, bila je brez poškodovanega vodje ekipe Wouta Van Aerta, po padcih na dirki pa sta že končala tudi Robert Gesink in Christophe Laporte.

Pred nadaljevanjem je prepričljivo v skupnem vodstvu dirke po Italiji slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.