Proti sprejemanju migrantov

Tudi zveza Svobodnega tržaškega ozemlja, ki združuje v sebi vsa indipendentistična gibanja na območju, se bo s svojim županskim kandidatom Giorgiom Marchesichem potegovala za zmago v Občini Dolina. »Za zmago in ne kar tako za udeležbo,« je včeraj na predstavitvi v dvorani dolinskega občinskega sveta poudaril Marchesich, ki meni, da ima vse značilnost in sposobnosti dobrega župana. Slovenščine sicer na pozna, je pa hitel potrditi, da ne bo v primeru zmage vnašal nobenih jezikovnih sprememb v občini, čeprav jo bo vodil kot prvi italijansko govoreči župan.

»Podpisani oz. mi kot zveza STO ne podpiramo sprejemanja migrantov in si prizadevamo za njihovo vračanje. Jasno je, da je vojska na nekdanjih mejnih prehodih nepotrebna, je pa izraz vlade, ki se pribežnikom zoperstavlja le z besedami,« je kot najpomembnejšo točko svojega volilnega programa večkrat ponovil Marchesich. V isti sapi je potrdil, da niso ne rasisti in niti ne ksenofobi, vendar ne sprejemajo desetin ljudi, ki vsakodnevno prekoračijo mejo brez dokumentov in se tu prepustijo kriminalu. »To očitno sprejemajo vse ostale stranke, vključno z desno sredino,« je dejal in ocenil, da si slednja ne želi zmage, saj ne bi predlagala ponovno istega kandidata, ki v dvajsetih letih ni naredil ničesar. »Podobno kot Giorgia Meloni.«

