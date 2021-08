Do konca leta novo parkirišče pri železniški postaji

Do konca leta bodo v bližini goriške železniške postaje urejeno novo parkirno območje, na katerem bo 55 parkirnih mest za avtomobile in 25 mest za motorna kolesa. Goriška občinska uprava je pred kratkim imenovala izvajalca del za ureditev gramoznega parkirišča pri nekdanji tramvajski remizi med Trgom Saba in Ulico Manzano, ki se ga bodo uporabniki železniških prevozov še kako veselili: v pričakovanju na korenito preureditev celotnega območja postaje bo namreč parkirišče vsaj delno olajšalo težave vsem, ki se iz delovnih, študijskih in drugih razlogov vsak dan vozijo z vlakom.

Dela, ki bodo po pogodbi trajala do 90 dni, bo opravilo podjetje Di Betta Giannino iz Nem. Parkirišče bo posuto z gramozom, ki ga bodo ustrezno utrdili, tako da bo primerno tudi za premikanje z invalidskim vozičkom. Vhod v parkirišče bo urejen s Trga Saba, medtem ko bo izhod v Ulici Manzano. Med pripravo študije sta načrtovalca, inženir Paolo Berini in geometrinja Valeria Cevolin, ugotovila, da je sredi dvorišča pred remizo vkopan manjši rezervoar, za katerega še ni jasno, ali je v njem še kaka snov. Sanacija bo na vrsti v kratkem. Ko bo birokratski postopek za pogodbo zaključen, se bodo dela lahko začela. Na občini predvidevajo, da bi gradbišče lahko zaživelo sredi septembra, tako da naj bi do konca leta razpolagali z dodatnimi parkirnimi mesti.