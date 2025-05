Doberdobski učenci so se spomnili upora

V torek je potekala pred spomenikom NOB v Doberdobu svečanost v počastitev dneva osvoboditve. Iz bližnjih šolskih poslopij so prišli učenci osnovne šole Prežihovega Voranca in prvostopenjske srednje šole Doberdob z učnim osebjem in ostalimi zaposlenimi. Pozdravila jih je ravnateljica Sonja Klanjšček in izrazila zadovoljstvo, da se vsako leto šola namensko posveti pomembnemu dogodku.

V imenu krajevne sekcije združenja ANPI–VZPI je Edvard Gergolet pozdravil pobudo in pohvalil občutljivost vzgojne ustanove do družbenih in zgodovinskih dogajanj. Šoli je daroval knjigo, ki opisuje krajevna vojna in uporniška dogajanja in jo je izdala Občina Doberdob. Napisal jo je nekaj let nazaj prof. Karlo Černic, ki je v torek nagovoril prisotne. Podčrtal je, da so na ozemlju doberdobske občine tudi drugi spomeniki, ki dokazujejo sodelovanje vsega prebivalstva v OF. Šest odstotkov ljudi je izgubilo življenje, med njimi so bili borci, aktivisti in taboriščniki. Vojna je bila zmagovita in v Evropi je kar dolgo let vladal mir. Drugod ni bilo tako: sedaj je na svetu skoraj 60 večjih ali bolj omejenih vojnih spopadov. Z zaskrbljenostjo sledimo nekaterim znakom, da se pripravlja nov tudi v naši bližini, kajti orožje se »dobro prodaja«. Drugačne, tehnološke okoliščine omogočajo sedaj, da kar z algoritmi v realnem času odločijo, kam bodo padali izstrelki. Je pa mogoč tudi svet brez njih! Zanj se moramo aktivno zavzemati. Učenci so z recitacijami in branjem proznih odlomkov pristopili k takšnemu razmišljanju. Nastope so okvirili z uglašenim petjem zlasti Grudnove V Nabrežini blizu Trsta in uporniške Puntarske.