Dokončali kolesarsko omrežje, krožne poti pa še ni

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je v zadnjih mesecih zaključilo gradnjo tretjega in četrtega sklopa čezmejne kolesarske mreže. Zaradi težav, ki jih niso mogli predvideti med načrtovanjem, kolesarska pot za zdaj ne bo krožna, pri EZTS pa poudarjajo, da si bodo še naprej prizadevali za uresničitev celotnega načrta.

Dela za tretji in četrti sklop so zadevala gradnjo kolesarske in pešpoti od nove solkanske brvi mimo Trga Evrope / Transalpina do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico in zatem mestnega središča, ter gradnjo nove kolesarske poti, ki bi morala povezati Solkan s Stražcami preko nove brvi in Štmavra.

»Obvezno do EPK 2025«

Prav ta del kolesarske mreže je trenutno nedokončan, saj so pri izvajanju del naleteli na težave. Kakor je za Primorski dnevnik povedala odgovorna za postopek pri EZTS, arhitektka Giulia Bonn, je načrt predvideval, da na desnem bregu Soče speljejo kolesarsko stezo vse do Štmavra. Kakor se je izkazalo že pri gradnji brvi, pa je teren zelo nestabilen, kar s tehničnega vidika zahteva dodatna dela in torej obsežnejše finančno kritje. EZTS je v zvezi s tem zaprosil za več predračunov, vendar sredstva na razpolago niso zadostovala. Še naprej si bodo vsekakor prizadevali, da bi ta dela prej ali slej izvedli in tako dokončali krožno kolesarsko omrežje. Za tem stoji tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki poudarja, da je krožno pot »obvezno treba dokončati do leta 2025«.

Nove in »stare« poti

Mimo te težave, na katero so naleteli, so preostale kolesarske in pešpoti, ki sestavljajo to omrežje, v zadnjih mesecih zaživele in postale priljubljene, naletele pa so tudi na kritike. Najbolj vidne spremembe in novosti zadevajo severni del mesta. V Ulici Scogli in njenih stranskih ulicah je bilo že v preteklosti veliko sprehajalcev, po zaslugi novih poti jih je še več. »Izkoristili smo obstoječe poti in jih uredili s primerno talno podlago. Podobno velja tudi za pot, ki smo jo speljali na Kolodvorski ulici vzdolž državne meje. Povsem nov pa je prehod, ki smo ga ustvarili nedaleč od solkanskega mejnega prehoda: na ta način smo povezali tisto območje s “kazermetami”,« je povedala Giulia Bonn.