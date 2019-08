Dom na Placuti bo spet zaživel

Ob koncu prihodnjega leta ali v začetku leta 2021 naj bi dom na Placuti št. 18 ponovno zaživel v prenovljeni obliki. Vanj se bodo vselile razne slovenske ustanove: Svet slovenskih organizacij, Zveza slovenske katoliške prosvete, Krožek za družbeno-politična vprašanja Anton Gregorčič, Zveza cerkvenih pevskih zborov in Športno Združenje Olympia. V prostorih na Placuti bodo tudi hranili arhive omenjenih organizacij, nekaj prostora pa bodo namenili mladinskim dejavnostim.

Stavba v mestni četrti Placuta je bila za goriške Slovence pomembno središče že od dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko jo je kupilo Katoliško tiskovno društvo (KTD), ki je še vedno njen lastnik. Tu so med drugim delovali Zadružna tiskarna, Goriška Mohorjeva družba, Marijina družba, orglarska šola, tiskarna Budin itd. Leta 2002 so se zadnji odselili Goriška Mohorjeva družba, Pastirček in Novi Glas. Od takrat je stavba samevala, pred dvema letoma pa je Dežela Furlanija Julijska krajina namenila 700.000 evrov iz neizkoriščenih finančnih sredstev iz zaščitnega zakona za Slovence za njeno obnovo. Iz istega sklada je denar prejel tudi Kulturni dom v bližnji Brassovi ulici, kjer so izredna vzdrževalna dela že v polnem teku.

Obnova stavbe na Placuti se je uradno začela 5. julija. Načrtovalec je geometer Fabio Garizio, dela pa izvaja podjetje Hlede Alojz Ivan. Odbornik KTD, duhovnik Marijan Markežič, razlaga, da »je stavba približno 200 let stara in je bila večkrat dograjena. Struktura stavbe bo ostala čim bolj podobna začetni zgradbi: spreminjali bomo samo to, kar bo nujno potrebno.«

