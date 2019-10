Domače dobrote namesto filmov

Kjer smo pred leti najemali filme, bomo po novem kupovali zelenjavo, sir, meso, vino in najrazličnejše druge domače dobrote.Pred desetimi leti so razni krajevni kmetje, včlanjeni v zvezo Coldiretti, začeli prodajati svoje izdelke v Ulici Garibaldi v Gorici. Odziv Goričanov je bil iz leta v leto boljši, tako da so se kmetje odločili ponudbo nadgraditi. V prostorih v Ulici IX Agosto, v katerih je bila nekoč trgovina in izposojevalnica filmov Blockbuster, so uredili pokrito tržnico, ki jo bodo slovesno odprli v soboto, 19. oktobra, ob 10.30. Pri projektu sodeluje tudi Sara Deverak z Vrha: »Skupno bo svoje pridelke prodajalo šestnajst kmetij, ki so večinoma iz goriške in tržaške pokrajine.«

