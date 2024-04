Openskemu tramvaju slabo kaže

Slaba novice za tiste, ki so mislili, da se bodo kmalu lahko spet popeljali s tramvajem. Čeprav so v preteklih dneh spet zagnali legendarno prevozno sredstvo in smo se lahko z nostalgijo spominjali voženj, tega niso storili zaradi testnih voženj pred ponovno uvedbo potniških storitev, ampak zato, ker mestni prevoznik Trieste Trasporti izvaja program šole vožnje za nove voznike. Trenutno po tramvajskih tirnicah učijo voziti okoli 15 kandidatov, ki pa potnikov v tramvaju ne bodo vozili tudi po opravljenem izpitu.

Na začetku tedna naj bi namreč Javna agencija za železniški promet (Ansfisa), ki deluje v sklopu ministrstva za infrastrukturo in ki že več mesecev izvaja nadzor nad opravljenimi obnovitvenimi deli na dva kilometra dolgem odseku proge med Opčinami in Trstom, na občino poslal tehnično poročilo. Na več straneh naj bi kontrolni organ, ki je pristojen za avtorizacijo uporabniških dovoljenj, naštel celo serijo nepravilnosti in napak, ki sta jih izvajalec del, gradbeno podjetje Vital One, in njegov podizvajalec med prenavljanjem železniške infrastrukture storila. Za inšpekcijski organ naj bi bile tirnice ukrivljene, napake pa so zasledili tudi na prečno postavljenih pragovih, ki jih je bilo treba zamenjati.

Za inšpekcijo naj bi bilo treba skoraj vse narediti znova. Kar pomeni dodatne stroške za Občino Trst, ki je obnovi proge do zdaj namenila okoli dva milijona evrov (del denarja je prišel tudi iz deželne blagajne).

