Goriški Zeleni križ z novim reševalnim vozilom

V soboto so predali namenu novo reševalno vozilo goriškega Zelenega križa, ki domuje v Crispijevi ulici. Vozilo so nabavili s prispevkom banke Cassa Rurale FVG v višini 50.000 evrov. Gre za že štirinajsto reševalno vozilo, ki ga bančni zavod daruje za okrepitev zdravstvenih storitev na našem območju. Maja bodo pridobili tudi novo zdravniško vozilo.

»Novo reševalno vozilo je simbol bližine ter skrbi za okolje in skupnost,« je v imenu prostovoljcev Zelenega križa dejala Paola Tegon. Organizacija združuje približno 80 prostovoljcev in 25 zaposlenih, ki vsak dan zagotavljajo nujno medicinsko pomoč, prevoze bolnikov ter druge podporne storitve v tesnem sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi. Slovesnosti, na kateri so se spomnili tudi reševalca in prostovoljca Milana Devetaka z Vrha, ki je preminil julija lani, se je udeležila goriška prefektinja Ester Fedullo.