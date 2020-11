Druga prijavna knjiga za EPK 2025 je oddana

Ekipa GO!2025, ki pripravlja kandidaturo Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025, je včeraj oddala drugo prijavno knjigo. Gre za kulturni program s celotno prijavo, ki je nastal v sodelovanju z institucijami, nevladniki, društvi in posamezniki. »Prijavna knjiga ima tokrat sto strani. Oddali smo jo osebno na Ministrstvo za kulturo v Ljubljano,« nam je včeraj povedala vodja kandidature Neda Rusjan Bric in dodala, da so v dopolnjenem dokumentu upoštevali vse, kar jim je komisija naložila po pregledu prve prijavne knjige.

»To pomeni, da smo izdatno okrepili tudi evropske in druge partnerske povezave. Kot je znano, je povečan tudi finančni vložek Mestne občine Nova Gorica, kar je velik dosežek in tudi velika zaveza, da dejansko mislimo resno, da vidimo to kot razvojni projekt in da smo zanj pripravljeni zastaviti vse sile. Umetniški program, ki je bil pohvaljen že v prvem delu, smo dodatno okrepili in dali velik poudarek tudi projektom občin s cele severnoprimorske regije z delčkom Krasa,« našteva vodja kandidature in obenem poudarja, da sta jedro programa še vedno Nova Gorica z Gorico. Pred njima sta še dva pomembna koraka. Prvi je na vrsti že 12. decembra: tedaj bi moral na Goriškem potekati obisk predstavnikov komisije, ki odloča o zmagovalcu, a bo zaradi epidemiološke situacije odpadel. Celotno predstavitev bo ekipa morala pripraviti v virtualni različici, kar pa ravno na račun ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in nenehnih sprememb le-teh ne bo mačji kašelj.Virtualna predstavitev bo vključevala tako prenose v živo s kamerami na terenu v Gorici in Novi Gorici in pa tudi v naprej posnete vložke. Komisijo bo ekipa skušala očarati s kolažem javljanj v živo z najzanimivejših točk obeh mest, kot so Goriški grad, Raštel, Trg Evrope/Transalpina, Kostanjevica, Bevkov trg ... pri tem pa paziti, da bo leteča ekipa povsod imela zadosten signal, ki bo omogočal nemoten prenos.