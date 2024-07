Vipava na Mirenskem povsod kopalna

Voda reke Vipave je na vseh petih območjih na ozemlju Občine Miren-Kostanjevica, kjer so bili v prejšnjih dneh odvzeti vzorci za ugotavljanje mikrobioloških parametrov, ocenjena kot kopalna. Iz štaba občinske civilne zaščite so sporočili, da so bili vzorci odvzeti na naslednjih lokacijah: jez Bilje, jez pri Šelu, jez pri Mlinu, jez pri Grabcu in na meji z Italijo oz. s sovodenjsko občino. Poleg terenskih meritev in ugotavljanja senzoričnih lastnosti vode, so bila na vseh odvzetih vzorcih opravljena mikrobiološka preizkušanja.

»Mikrobiološki parametri so skladni,« so sporočili iz štaba Civilne zaščite Občine Miren – Kostanjevica,« površinska kopalna voda je skladna s priporočili o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi za prepoved ali odsvetovanje kopanja na naravnih kopališčih, oziroma kopalnih območij.«

Reka Vipava sicer ne sodi med območja s statusom kopalne vode, takih je v Sloveniji 48, od tega se jih 27 nahaja na območju rek, 21 pa na morju. Seznam kopalnih voda določi vlada z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Tam se redno spremlja kakovost vode, vzorčenje in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Spremljanje kakovosti vode na območju s statusom kopalnih voda poteka vsake 14 dni v času kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta.

Ob vzorčenju opravljajo terenske meritve ter organoleptično oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja. V odvzetih vzorcih vode v mikrobiološkem laboratoriju se ugotavlja prisotnost dveh bakterij, ki sta kazalnika morebitnega fekalnega onesnaženja, to sta escherichia coli in intestinalni enterokoki, ustreznost posameznega vzorca vode pa je ocenjena glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).