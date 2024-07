»Nihče ne želi blokade zvonov«

Nekaj je po četrtkovem sestanku na dolinski občini jasno: ne župan, ne zakoniti zastopnik župnije, ne predstavniki organizacij in društev, ki so zgodovinsko dejavne v Dolini, ne želijo, da bi vaški zvonovi ponovno utihnili. Bo skupna želja dovolj, da bi preprečila to, kar se je v zadnjih treh letih že dvakrat zgodilo – zaseg in prisilni molk zvonov v prafarni cerkvi sv. Urha?

Na pobudo župana Občine Dolina Aleksandra Corettija je v četrtek popoldne v dvorani občinskega sveta potekal sestanek, ki so se ga ob njem udeležili zakoniti zastopnik dolinske župnije monsignor Ettore Malnati in predstavniki kulturnega društva Vodnik, Mladinskega doma, Majence, jusa ter zadruge Dolga krona, torej tistih društev, ki so v Dolini zgodovinsko prisotna. V prvi polovici julija je Malnati v izjavi za medije izjavil, da si nekateri prizadevajo za vnovično blokado zvonov (spomnimo, da je tržaško tožilstvo že dvakrat zapečatilo zvonove zaradi preglasnega in predolgega zvonjenja). Izjavil pa je, da je »pripravljen prisluhniti morebitnim težavam in skupaj najti mirno sožitje«. Župan Coretti je zato sklical sestanek s predstavniki omenjenih društev, v katerih se prepoznava velik del vaščanov, na katerem so med drugim sklenili, da bodo preučili možne ukrepe, ki bi zmanjšali jakost zvonjenja. Govor pa je bil tudi o prihodnji namembnosti Mladinskega doma v Dolini, ki ga župnija tačas obnavlja.