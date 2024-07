»Če se dobro poznam, me bo olimpijsko dogajanje kmalu prevzelo«

Radijski urednik in dirigent pri MePZ France Prešeren iz Boljunca in moškem zboru društva upokojencev Bertoki-Prade ter pevec v Klapi Solinar iz Kopra Jari Jarc še ni padel v vrtinec olimpijske vročice. Do- berdobec, ki že nekaj let živi v Trstu, pa je prepričan, da si bo marsikateri športni dogodek v Parizu z navdušenjem ogledal.

Ali ste že obiskali Pariz?

Seveda, in to trikrat. Dvakrat sem bil v francoski prestolnici kot turist, enkrat pa sem spremljal zbor Kombinat. Imeli smo koncert, a se ne spomnim točno kje, saj je od takrat minilo kar nekaj časa.

Boste spremljali olimpijske igre?

Ne še, če pa se dobro poznam, me bo olimpijsko dogajanje kmalu prevzelo, sploh takrat, ko se bodo začeli nastopi v športnih panogah, ki me najbolj zanimajo. Podobno je bilo za letošnje nogometno EP.

Katere pa so te panoge?

V prvi vrsti atletika, ki mi je zelo všeč. Z zanimanjem pa bom sledil tudi tistim panogam, ki so nekoliko manj popularne in dobijo svojo vidljivost le v času olimpijskih iger. Všeč so mi strelski športi, predvsem streljanje na glinaste golobe. Pred kratkim pa sem izvedel, da bo na olimpijskem sporedu prvič tudi breakdance, tako da bom tudi tej novi panogi z zanimanjem sledil.

Za katere športnike boste navijali?

Gotovo za slovenske. Mogoče pa bom v teku iger spoznal še katerega manj znanega športnika ali športnico, ki bo s svojo osebno zgodbo pritegnil mojo pozornost.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Na misel mi pride, kako sem vneto navijal za slovenskega biatlonca Jakova Faka, ki je na zimskih igrah v Pjončangu leta 2018 osvojil srebrno kolajno.

Kateri športni panogi bi primerjali zborovsko petje?

Kot nekdanji nogometaš bi zborovsko petje primerjal ekipnim športom, naj si bo to nogomet, odbojka ali košarka. Tako kot ekipa sooblikuje športni uspeh, tako pevci v zboru le s skupnimi močmi ustvarijo pravo melodijo. Solisti so kot napadalci pri nogometu, kjer pa brez dobrega vratarja nisi uspešen. Vlogo vratarja pa v zboru opravljajo basi. Če je v športu bistvena vloga trenerja, velja pri zborovskem petju isto za dirigenta. Le če je dirigent dober in zna usmerjati svoje pevce, se v zboru ustvari prava kemija. Poskrbeti mora, da v slačilnici vlada pravo vzdušje.