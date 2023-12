Karabinjerji so v Gorici s ciljem preprečevanja nesreč pri delu in izkoriščanja delavcev v gradbenem sektorju izvedli niz poostrenih nadzorov, med katerimi so našteli dvanajst kršitev varnostne zakonodaje, zaradi katerih so suspendirali delovanje osmih gradbenih podjetij in naložili skupnih 150.000 evrov kazni. V okviru poostrenega nadzora so poleg kršitev varnostne zakonodaje izsledili šest tujih delavcev brez dovoljenja za bivanje oz. delo v Italiji.

Poostreni nadzor so izvedli karabinjerji z inšpektorata za delo iz Gorice in z oddelka za nadzor nad spoštovanjem zakonov v delovnih okoljih iz Benetk v sodelovanju z goriškimi kolegi. S tovrstnimi poostrenimi nadzori si prizadevajo za večjo varnost na gradbiščih in obenem za spoštovanje predpisov, ki zadevajo zaposlovanje.

Varnost delavcev ogrožena

Med poostrenim nadzorom so obiskali dve gradbišči na ozemlju goriške občine, kjer so ugotovili, da na gradbenih odrih ni bilo ustrezne zaščite pred padci, gradbeni material ni bil ustrezno spravljen in je ogrožal varnost delavcev, električna napeljava ni odgovarjala varnostnim predpisom, varnostnih načrtov enostavno ni bilo.

Obe gradbišči zadevata prenovo stanovanjskih objektov, ki jih obnavljajo z državnimi subvencijami. Karabinjerji so pod drobnogled vzeli devet gradbenih podjetij; delovanje osmih so suspendirali, potem ko so ugotovili razne kršitve varnostne zakonodaje. Karabinjerji so v okviru poostrenega nadzora obravnavali osemnajst gradbenih delavcev, med katerimi je bil eden zaposlen na nedovoljen način z vajeniško pogodbo.

Brez dovoljenja za bivanje

Poleg tega je bilo med delavci šest državljanov Kosova, ki jih je zaposlovalo gradbeno podjetje iz Slovenije; omenjeni delavci so imeli dovoljenje za delo v Sloveniji, vendar niso razpolagali z dovoljenjem bivanje oz. za delo, ki bi veljalo v Italiji. Omenjeno podjetje poleg tega ni poskrbelo za ureditev dokumentacije za delo v Italiji.

Karabinjerji so ob zaključku preiskave ovadili osem podjetnikov.