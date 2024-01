»Dvojezičnost ideal, h kateremu stremimo«

Med glavnimi stebri kulturnega programa za Evropsko prestolnico kulture, piše v kulturnem programu prijavne knjige GO! 2025, je tudi pasivna dvojezičnost. Zanimalo nas je, kako se v vidiku EPK to področje pravzaprav razvija in kateri so torej projekti v okviru GO! 2025, ki bi k temu konkretno pripomogli. Pogovorili smo se s programskim vodjo EPK 2025 Stojanom Pelkom, ki pravi, da si za premoščanje razlik med slovenskim in italijanskim jezikom stalno prizadevajo, pasivna dvojezičnost pa ostaja ideal, h kateremu dolgoročno stremijo.

Kako v Gorici in Novi Gorici konkretno podpirate razvoj dvojezičnosti na skupnem območju EPK 2025?

V javnem Zavodu GO! 2025 vztrajamo na dosledni dvojezičnosti in enakopravnosti obeh jezikov, tako v vsakdanji komunikaciji kot v dostopnosti slehernega dogodka Evropske prestolnice kulture občinstvu na obeh straneh meje. Jezikovne razlike med slovenskim in italijanskim jezikom premoščamo tako z doslednim prevajanjem besedil kot vrhunskim tolmačenjem dogodkov ter večjezično izvedbo le-teh. Dnevna delovna komunikacija čezmejnih ekip poteka v slovenskem in italijanskem jeziku, z evropskimi partnerji pa kot »pomožni« jezik uporabimo angleščino. Dogodki v organizaciji GO! 2025 in EZTS GO so vedno dvojezični ali podprti s kakovostnim tolmačem. Odlično sodelujemo z lokalnimi tolmači; lani smo tako v sodelovanju s Petrom Szabom organizirali delavnico o poklicu tolmača, saj se zavedamo, da jih v našem prostoru primanjkuje.

Kaj bo po letu 2025 od vsega tega ostalo?

Nedavno je zaživela platforma GO! 2025, ki v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku deluje kot spletna vitrina uradnega programa EPK ter kot »vezivo« celotne čezmejne regije, njene kulturne, gostinsko-gastronomske in turistične ponudbe. Prav tako v treh jezikih komuniciramo na družbenih omrežjih, da bi dosegli čezmejno publiko, hkrati pa tudi mednarodni prostor.