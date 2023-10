Džezovski »naskok« na GO! 2025

Džezovska glasbena uvertura evropski prestolnici kulture GO! 2025, to bo – po besedah organizatorjev in krajevnih političnih predstavnikov – letošnja izvedba džezovskega festivala Jazz & Wine of Peace. Potekal bo od četrtka, 26. oktobra, do nedelje, 29. oktobra, z zanimivo predpremiero v ponedeljek, 23. oktobra, v goriškem Kulturnem domu.

Udeležencem predstavitve v krminski mestni hiši je ob prihodu takoj padel v oči nov logotip prireditve. V prejšnjih letih so se na njem izmenjavali stilizirani džezovski instrumenti, saksofon, trobenta, kitara. Na letošnjem je prostor le za ime, s številnimi črkami v obliki grozdnih jagod, jasnim namigom na vinorodno področje Brd, na katerem se bodo pretakali zvoki povabljenih džezovskih mojstrov.

Festival Jazz & Wine of Peace bo tudi z letošnjo 26. izvedbo tesno povezan z ozemljem, na katerem se odvija, je uvodoma poudarila Paola Martini, predsednica kulturnega krožka Controtempo. To je ozemlje z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, kraj srečevanja in sobivanja različnih narodov, ljudi, ki so znali izkoristiti ozemeljsko danost in jo s svojimi delovnimi rokami povzdignili v pravi vinski raj, tostran in onstran meje. Festival želi razširiti onkraj ozemeljskih mej to ponudbo, zato pri njegovi uresničitvi sodelujejo tudi tvorci tega raja, sami vinogradniki in vinarji, katerih kleti postanejo prizorišče džezovskih koncertov in srečanj. Pokušnja krajevne vinske kapljice in domačih kuhinjskih dobrot le še krepi poslanstvo krminske glasbene revije. Krminska občinska odbornica za kulturo Anna Bortolotti je izpostavila prav to krajinsko plat festivala. Udeleženci prireditev bodo ob zvokih dobre glasbe spoznavali ozemlje in njene »strateške kraje«: vile, kleti, gledališča. S tem bo festival tudi letos ovrednotil ozemlje, italijanski Collio in slovenska Brda bosta celovita vitrina festivala, je poudarila.

V imenu Dežele Furlanije Julijske krajine je pozdravil predsednik deželne komisije za kulturo Diego Bernardis. Poudaril je »čezmejnost festivala«, s koncerti v na slovenski strani, ki že leta utrjujejo in učvrstujejo ne le glasbeno temveč tudi družbeno povezavo s sosednjo Slovenijo. Izpostavil pa je – in to ni zanemarljivo – vse večjo umetniško kvaliteto festivala, za katero od ustanovitve stremi kulturni krožek Controtempo. Če ne bi bilo tako, ne bi prireditev žela vse večje udeležbe občinstva, je ocenil predstavnik deželnega sveta.

Manj bo elektronike

Letošnji festival Jazz & Wine of Peace ponuja petindvajset glasbenih dogodkov na 18 različnih prizoriščih. Program je podrobno predstavil Pierluigi Pintar, z Maurom Bardussom umetniški koordinator festivala. Mnogo bo sodobnega džeza, tudi s funky primesmi, manj bo »elektronike«, je napovedal.

Osrednji koncerti, tisti z najbolj znanimi in priznanimi džezisti, bodo potekali v krminskem občinskem gledališču. V četrtek, 26. oktobra, se bosta Luigi Viva, »uradni biograf« Fabrizia De Andreja, kitarist Luigi Masciari in njegova glasbena skupina s prireditvijo Viva De Andrè poklonila spominu italijanskega kantavtorja iz Genove.

Dan pozneje se bo na »italijanski premieri« predstavil brazilsko-francoski duo Costa&Peirani. Yamandu Costa sodi med največje brazilske kitariste vseh časov, Francoz Vincent Peirani igra na akordeon, posebno vrsto harmonike, in je zadnja leta med »najbolj iskanimi izvajalci na džezovski sceni in na sceni world music«.

V soboto, 28. oktobra, bo eden od viškov festivala: legendarni italijanski trobentač Enrico Rava bo predstavil svoj najnovejši glasbeni projekt Fearless Five: nastopil bo s skupino štirih mladih italijanskih džezistov, s čemer potrjuje svojo veliko pozornost do mladih izvajalcev.

Tudi na zaključnem koncertu v krminskem gledališču (v nedeljo, 29. oktobra) bo zadonela trobenta, in sicer drugega svetovno znanega italijanskega trobentača Paola Fresuja. S kubanskim pianistom Omarjem Soso bo ponudil glasbo z najnovejšega albuma Food, zadnjega dejanja njune trilogije o hrani in prehrani.

Kulturni dom s predpremiero

Festival bo imel v ponedeljek, 23. oktobra, nekakšno predpremiero v goriškem Kulturnem domu s predstavo Zerorchestra + Orchestra of the imaginary »Eroticon«.

Orkester italijanskih in slovenskih džezistov bo pod vodstvom pianista in skladatelja Andreja Goričarja podal glasbeno podlago češkoslovaškemu filmu Erotikon, ki ga je leta 1929 posnel Gustav Machaty. Izkupiček koncerta (vstopnica 5 evrov) bo namenjen tržaškemu združenju Amici del Cuore.

V goriškem Kulturnem domu bo v nedeljo, 29. oktobra, tudi zaključni koncert glasbene delavnice, ki jo bo med festivalom v Medani vodil priznani slovenski tolkalec in džezovski improvizator Zlatko Kaučič.

V Sloveniji bosta letos na vrsti dva koncerta. V soboto, 28. oktobra, bo v Kulturnem domu v Novi Gorici zaigral trio angleškega saksofonista Andyja Shepparda z izjemno italijansko pianistko Rito Marcotulli in portugalskim kontrabasistom Carlosom Bico. Dan pozneje bo v Vili Vipolže nastopila glasbena skupina Jim & The Schrimps ameriškega bobnarja Jima Blacka.

Festival obsega še celo vrsto koncertov odličnih izvajalcev. Celoten program je dosegljiv na spletni strani organizatorja www.controtempo.org.