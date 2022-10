Eden je prekolesaril Afriko, drugi se je odpravil do Severnega tečaja

Za trženje turističnih produktov je v sedanjih časih vse pomembnejša spletna promocija preko družbenih omrežij, ki jih poleg mladih množično obiskujejo tudi pripadniki drugih starostnih skupin. Zaradi tega so se v ustanovi Las Kras odločili, da na petkov tržaški posvet o projektu Podeželska obzorja in na sobotni kolesarski izlet po novi poti Burje povabijo dva mlada ustvarjalca spletnih vsebin.

25-letni Lorenzo Barone iz kraja San Gemini pri mestu Terni v Umbriji ima na Instagramu 126.000 sledilcev, medtem ko je eden izmed njegovih videov, posnet med kolesarskim potovanjem v Sibiriji, zbral preko enajst milijonov ogledov na platformi YouTube. Barone se je sicer ravnokar vrnil z dolgega potovanja, ki ga je vodila po celi Afriki in zatem še po delu Azije.

Pietro Franzese iz Milana je star 27 let; na raznih platformah ima po preko dvajset tisoč sledilcev, ki jim ponuja najrazličnejše vsebine in nasvete. Med letošnjim poletjem se je z eno prestavnim kolesom odpravil do Severnega tečaja. Barone in Franzese sta v spletni kolesarski skupnosti vse bolj poznana. Prepričana sta, da je kolo izredno prevozno sredstvo za odkrivanje novih krajev po svetu, obenem bi ga morali ljudje uporabljati tudi po mestih, ki bi se tako znebila odvečne pločevine.