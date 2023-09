Ekološkima otokoma šteti dnevi

Goriški občani bodo lahko sami dostavljali papir, lepenko, steklo, plastiko, pločevinke in odpadno jedilno olje v ekološka otoka v Podgori in Ločniku samo še nekaj dni, saj ju bodo s ponedeljkom, 11. septembra, zaprli. Zatem bodo občani lahko uporabljali ekološki otok v Stražcah, ki bo zaenkrat še naprej obratoval, čeprav je tudi sam na prepihu.

»Za zaprtje dveh ekoloških otokov smo se odločili zaradi vse višjih stroškov za njuno upravljanje in zaradi vse nižjega števila občanov, ki ju obiskuje,« pojasnjuje pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi in opozarja, da je kakorkoli zaprtje začasno in da bodo ob koncu leta odločili kako naprej. »Skupaj s podjetjem Isontina Ambiente bomo preverili, ali bi bilo smotrno uvesti mobilne ekološke otoke, kar bo seveda v veliki meri odvisno od stroškov,« pristavlja Del Sordi.

Odprl jih je Brancati

Ekološke otoke v Stražcah, Podgori in Ločniku so odprli za časa uprave župana Vittoria Brancatija pred dvajsetimi leti v sodelovanju s konzorcijem Conai, ki je občini zagotavljal finančni prispevek za vsak kilogram zbranih odpadkov. Z leti se je prispevek precej znižal, tako da je upravljanje ekoloških otokov postalo vse bolj obremenjujoče za goriško občino. Poleg tega je predviden tudi popust na smetarini za vse občane, ki svoje odpadke dostavljajo v ekološke otoke. »Tudi popust na smetarini predstavlja strošek, ki ga resnici na ljubo krijejo prav vsi davkoplačevalci, saj za njegovo zagotavljanje poskrbi ravno občina. Vzadnjih letih smo znesek, ki smo ga dajali na razpolago za izplačilo popustov, precej znižali. Trenutno gre za približno 50.000 evrov na leto,« pravi Del Sordi in poudarja, da se je z leti precej znižal tudi popust, ki je samim občanom zaračunan na smetarini.

»Kdor v ekološke otoke dostavlja največjo možno količino odpadkov, dobi nekaj desetin evrov popusta na leto,« razlaga Del Sordi, ki ugotavlja, da so se občani pač navadili na sistem odvažanja odpadkov od vrat do vrat, ki zelo dobro deluje, zaradi česar se malokdo še vedno odpravlja v ekološke otoke, ki so vse manj razširjeni tudi v drugih krajih. V nekdanji goriški pokrajini ekoloških otokov v bistvu nima več prav nobena druga občina.

Upadlo število obiskovalcev

V desetletju 2012-2021 se je število obiskovalcev ekoloških otokov v Podgori in Ločniku več kot razpolovilo. Leta 2012 so v podgorskem ekološkem otoku našteli 13.611 dostav odpadkov, medtem ko jih je bilo leta 2021 le 5238 (-61,5 odstotka). V Ločniku se je leta 2012 nabralo 12.792 dostav odpadkov, pred dvema letoma pa 5985 (-53 odstotkov). V Stražcah upad ni bil tako velik:leta 2012 so našteli 17.065 dostav odpadkov, medtem ko jih je bilo pred dvema letoma 12.607 (-26 odstotkov).

V treh ekoloških otokih se je pred dvema letoma nabralo 5,6 odstotka vseh plastičnih embalaž, ki so jih recikliranju namenili goriški občani na celotnem občinskem ozemlju, 10 odstotka stekla in 13,7 odstotka papirja in lepenke.

Upravljanje treh ekoloških otokov je goriško občino v zadnjem triletju na leto povprečno stalo 279.052 evrov, medtem ko je občina za odvoz odpadkov od vrat do vrat v povprečju odštela 468.705 evrov.