Jan Feri prispeval 19 točk in si prislužil naziv MVP tekme

Od slovenskih odbojkarjev, ki so dozoreli pri slovenskih društvih v Italiji in zdaj nastopajo v državnih prvenstvih, se je letos najdlje prebil Goričan Jan Feri. Novinec v A-ligi - letos je branil barve Ravenne v A2-ligi, potem ko je dve sezoni igral pri Pradamanu v B-ligi - se je v prvenstvu prebil do polfinala play-offa, v nedeljo pa se je uvrstil še v finale četverice italijanskega pokala A2-lige. Ravenna je še drugič s 3:1 premagala Prato Jerneja Terpina, ki je tako zaključil sezono, Ferija in soigralce pa čaka prihodnji konec tedna finalna faza v Cuneu.

K uspehu v pokalnem četrtfinalu je bistveno pripomogel tudi Jan Feri, 20 let, saj je na obeh tekmah igral v standardni postavi. Trener Marco Bonitta je na obeh tekmah dal priložnost tudi tistim igralcem, ki so med sezono manj igrali. Med njimi je Feri dokazal, da sodi v ligo, potem ko je na prvi tekmi kot krilni sprejemalec prispeval 12 točk, v nedeljo pa kar 19. V napadu je bil 54 % (28 napadov, 15 točk), še eno točko je prispeval v bloku, tri pa na servisu. »Z nedeljskim nastopom sem zadovoljen. Zaigral sem sproščeno že od začetka. Več pritiska sem čutil v Prati na prvi tekmi, ko sem nasploh prvič začel kot standardni napadalec, a je trema kmalu minila,« je ocenil svoj nastop. Za nedeljskega si je 20-letnik prislužil tudi naslov MVP tekme. Ali bo Feri igral v standardni postavi tudi konec tedna v Cuneu, v ponedeljek, ko smo ga poklicali, še ni vedel. V ekipi vsekakor že od začetka maja ni več standardnega napadalca Alessandra Bovolente, ki je stalni član članske reprezentance.