Ekomafija širi svoje lovke

»Vsak državljan ima dolžnost, da varnostne organe in pristojne ustanove seznani z morebitnimi kršitvami okoljske zakonodaje, ki zadevajo nezakonito odlaganje odpadkov in najrazličnejše oblike onesnaževanja. Krajevne uprave imajo zatem nalogo, da čim prej ukrepajo, da poskrbijo za odvoz odpadkov in sanacijo nezakonitih odlagališč.« Predstavniki združenja Libera in zveze Legambiente izražajo zaskrbljenost nad nedavnim požarom v Mošu, v katerem je zgorelo 4500 ton plastičnih odpadkov, ki so bili nezakonito nagrmadeni v hali nekdanjega podjetja Bertolini. »Ne gre le za učinke na okolje in zdravje ljudi, ki jih šele preverjajo, temveč za nov dokaz, da segajo lovke mafijskih in kriminalnih organizacij v najrazličnejše kraje severovzhodne Italije. Na državni ravni smo leta 2020 zabeležili 8300 kršitev okoljske zakonodaje, preko 10.000 je bilo prijav, škode je za dvajset milijard letno. Če je bila Furlanija - Julijska krajina do pred nekaj leti srečna oaza, nas požar v Mošu opozarja, da ni več tako,« poudarjajo člani organizacij Libera in Legambiente, po katerih je na nedavnem srečanju v Kulturnem domu v Gorici novinarka Luana De Francisco opozorila, da je bila v letnem poročilu o ekomafijah goriška pokrajina prisotna ravno zaradi hale v Mošu, ki so jo pred časom na zahtevo protimafijskega tožilstva iz Trsta zasegli in v okviru preiskave tudi poskrbeli za nekaj aretacij.»Ne vemo, zakaj se je v Mošu vnel požar. Po drugi strani je jasno, da so bili odpadki še na svojem mestu, čeprav je bila hala že dalj zasežena,« poudarjajo predstavniki organizacij Libera in Legambiente, ki so prepričani, da bi morali imeti krajevne uprave večjo podporo in več sredstev pri reševanju vprašanj, povezanih z divjimi odlagališči.