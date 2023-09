Eni opozarjajo na pregorele žarnice, drugi na podgane

Največ opozoril je vezanih na pregorele žarnice in na zelenje, ki zarašča robove ulic, v zadnjih časih se sicer kar nekaj občanov pritožuje tudi zaradi podgan, ki se pojavljajo v najrazličnejših predelih mesta. Občinski odbornik Francesco Del Sordi je že pred nekaj leti ustvaril Facebook stran Segnalazioni per il Comune di Gorizia, na kateri lahko občani opozarjajo na razne težave, ki zadevajo vzdrževanje cest in poslopij v javni lasti, vandalska dejanja, čistočo mestnega središča, promet...

»Skoraj cela ulica je v temi«

»Skoraj cela Ulica Tuscolano je v temi. Bi bilo mogoče ukrepati tudi v vidiku koncerta Patti Smith?« je v sredo napisala ena izmed 1872 članov omenjene Facebook strani. V torek je prebivalec Ločnika opozoril, da je pregorela žarnica na drogu javne razsvetljave v Ulici Udine, pred nekaj dnevi je tema zajela križišče med ulicama Ressel in Gregorčič v Štandrežu. Nekaj žarnic je pred časom pregorelo tudi v ulicah De Gasperi, Roma in Crispi, poleg tega še v Ulici Planiscig in v raznih drugih krajih po mestu.

Odbornik Del Sordi na vsako objavljeno opozorilo odgovori in zatem poskrbi, da se težave rešijo - seveda v primerih, ko je to mogoče. »Hvala, da ste poskrbeli za namestitev novih žarnic v zaključnem delu Ulice Gelsi,« se je pred nekaj dnevi občini zahvalil eden izmed obiskovalcev Facebook strani, sicer so zahvale zelo redke, medtem ko je kritičnih opozoril res veliko.

Podgane grizejo kable

V zadnjih tednih se kar nekaj ljudi pritožuje zaradi podgan. »Opozarjam na miši pri Madonini, v ulicah Gradisca d’Isonzo in Via Cormons. Pozivam k čim prejšnji postavitvi novih kletk in deratizaciji. Na nekaterih zasebnih bivališčih je že nekaj škode,« je pred nekaj dnevi zapisala obiskovalka strani. Več podgan so opazili tudi na Travniku, v Mamelijevi ulici in na začetku Korza Verdi. »Podgane se skrivajo pod pokrovi motorjev avtomobilov. Meni so pregrizle izolacijo in po vsej verjetnosti tudi kable,« je obiskovalec strani zapisal prejšnji teden, ko so podgane opazili še v nekaterih ulicah pri Madonini, in sicer v Ulici Brigata Trapani, v Ulici Granatieri di Sardegna in na Majnicah. Podgane se lepo imajo tudi v severnem delu mesta. O njihovi prisotnosti poročajo tudi iz ulic Signorini in Colinelli ter iz Škabrijelove ulice, kjer se podgane zatekajo h Kornu. Tamkajšnji prebivalci pojasnjujejo, da javne površine in robove cest zarašča visoka trava, v kateri se množijo miši, ki zatem obiskujejo dvorišča sosednjih hiš. Del Sordi na vsa opozorila odgovori, da bo pozval pristojno podjetje, naj poskrbi za dodatno deratizacijo. »Boju« proti podganam občina letno namenja okrog enajst tisoč evrov, sicer je maja skrb za izvajanje deratizacij in dezinsekcij v letošnjem letu in v prihodnjih dveh letih prevzela zadruga Triveneta Multiservizi, ki ima svoj sedež v kraju Vigonza pri Padovi. Za tri leta izvajanja deratizacij in dezinsekcij bo občina omenjeni zadrugi odštela skupno 144.000 evrov.

Odbornik ob obljubi po dodatnih deratizacijah večkrat opozori, da pri zatiranju podgan (in tudi tigrastih komarjev) morajo sodelovati tudi sami občani. Dvorišča bi morali ustrezno vzdrževati, predvsem ne bi smeli na odprtem puščati hrane, ki bi privabi podgane. Poleg tega dodaja, da je strogo prepovedano hranjene divjih živali, še predvsem v mestih, saj se tudi v Gorici dogaja, da nekateri hranijo golobe in s tem prikličejo še miši in podgane.

Prehitri vozniki v Podgori

V prejšnjih dneh je prebivalka Podgore preko omenjene Facebook strani goriško občino opozorila na prehitre voznike, ki dirkajo po osrednji vaški prometnici in večkrat tudi po stranskih ulicah Attems in Monte Calvario. »Visoka hitrost je problem celega mesta in sploh vseh mest. Na glavni podgorski ulici načrtujemo nekaj posegov, za katere upamo, da bodo uresničeni v kratkem,« je na opozorilo iz Podgore odgovoril občinski odbornik.