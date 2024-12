V goriškem mestnem središču je bilo popoldne živo po zaslugi božičkov in parkeljnov. Za božični plesni nastop, ki se je začel na Travniku in se zatem nadaljeval po ulicah mestnega središča, je poskrbela plesna šola Movartex. Ob mraku so v Ulici Garibaldi nastopili »krampusi« iz društva Daemones Noctis, ki so se nato tudi sami podali na obhod mestnega središča.