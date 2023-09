Enotna lista za pokrajinsko skupščino

Za Demokratsko stranko se na krajevni ravni začenja kongresno obdobje, med katerim bodo obnovili vodstva posameznih sekcij in obenem tudi pokrajinsko skupščino. V tem primeru se strankinim članom predstavlja enotna lista z eno kandidatko za vodenje skupščine, nekdanjo pokrajinsko in deželno odbornico Saro Vito.

»Pred sabo imamo veliko izzivov, prihodnje leto so volitve v več občinah nekdanje goriške pokrajine, med katerimi sta Gradišče in Štarancan,« pojasnjuje Sara Vito, ki bo posebno pozornost namenila okolju, delu in socialnim temam. O bodočih volilnih zavezništvih pravi, da je pripravljena na dogovarjanje z vsemi, ki delijo vrednote demokratov.

V zvezi z nedavno polemiko s Slovensko skupnostjo v goriškem občinskem svetu razlaga, da so v prejšnjih letih vedno dobro sodelovali, da je zdaj kakorkoli potrebno razčiščenje in da so pripravljeni na dialog