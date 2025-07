EPIC odpirajo po korakih

V prostorih nekdanjega železniškega blagovnega skladišča in prihajajoče čezmejne kavarne ter EPIC centra so danes dopoldne odprli drugo prodajno-komunikacijsko točko Evropske prestolnice kulture 2025. Infotočka se nahaja tik ob tirnicah prenovljene novogoriške postaje, v samem središču somestja Nove Gorice in Gorice.

Odprtje Evropske platforme za interpretacijo 20. stoletja - EPIC centra, katerega investicija (odkup in prenova) znaša v celoti 6,5 milijona evrov, bo postopno. Danes so odprli infotočko, ki bo obratovala vsak dan od 10. do 18. ure in bo obiskovalcem ponujala bogat izbor informativnih in promocijskih materialov ter spominkov EPK. V četrtek, 28. avgusta, bo z odprtjem EPIC kavarne predvidoma prvič zadišalo po brezmejni kavi, je napovedala direktorica javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek. Stalno razstavo zgodovinarke Kaje Širok v severnem delu stavbe, in z njo celoten EPIC center, pa bodo odprli septembra. »Vsak kvadratni meter tega prostora bo premišljen in testiran,« je povedal vodja programa EPK 2025 Stojan Pelko in dodal, da je koncept EPIC-a popolnoma jasen že od prijavne knjige naprej . »Naj bo to prostor srečevanja in druženja, v katerem bomo razmišljali in se pogovarjali v spoštovanju ter načrtovali projekte za prihodnost,« je dejal novogoriški župan Samo Turel in izrazil željo, da bi stavba postala pravi simbol in ponos mesta.