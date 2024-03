EPK 2025 uspešno predstavili v Berlinu

Turistična destinacija Nova Gorica in Vipavska dolina ter Javni zavod GO! 2025 se skupaj predstavljajo na največji poslovno turistični borzi ITB Berlin, in sicer pod okriljem vsedržavne slovenske predstavitve, ki poseben poudarek namenja doživetjem umetnosti in kulture. Evropsko prestolnico kulture na sejmu predstavljajo tudi z vizualno podobo Trga Evrope, ki je postal simbol čezmejnega povezovanja in sodelovanja in bo prihodnje leto eno od osrednjih prizorišč. Danes sta razstavišče obiskala in sta se udeležila predstavitve tudi župana obeh Goric Samo Turel in Rodolfo Ziberna, ki sta se med drugim srečala z delegacijo iz nemškega mesta Chemnitz, kjer bo prav tako prihodnje leto potekal EPK.

Novogoriški župan Samo Turel je med drugim ocenil, da je obiskovalce posebej pritegnila replika Trga Evrope, ki so jo postavili slovenski razstavljavci in da je predstavitev, v okviru katere so prikazali tudi promocijski video Trga Evrope, odlično uspela. Glede na veliko zanimanje je izrazil upanje, da bodo EPK obiskali nemški turisti ter turisti z vsega sveta že letos, zlasti pa v letu 2025.

Župan Samo Turel je skupaj s županom Občine Gorica Rodolfom Ziberno sodeloval tudi na novinarski konferenci ob turistični predstavitvi dežele Furlanije Julijske krajine, na kateri je prav tako spregovoril o Evropski prestolnici kulture. Poudaril je, da bo tokratna Evropska prestolnica kulture prvič čezmejna in zato tudi v kulturnem smislu izjemna, saj bo ponudila zanimiv spoj kultur in jezikov ter dvojno doživetje, v Sloveniji in v Italiji.