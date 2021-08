Evropske prvake v spustu je določila čezmejna trasa

Soške brzice v Solkanu so med 19. in 28. avgustom gostile kar dve divjevodaški evropski prvenstvi za mladince in mlajše člane (U23). Pod izvedbo obeh tekem se podpisuje solkanski Kajak klub Soške elektrarne skupaj s Kajakaško zvezo Slovenije.Med 19. in 22. avgustom je potekalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23, danes pa se zaključuje evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23. Posebnost slednjega je, da proga poteka v dveh državah: start je v Solkanu, torej v Sloveniji, cilj pa v pevmskem parku v Italiji, kar daje tekmovanju čezmejno noto. »Evropskega prvenstva v spustu se udeležuje okoli 190 tekmovalcev iz 33 evropskih držav. Domači kajak klub zastopata dva tekmovalca,« pojasnjuje Andrej Humar iz KK Soške elektrarne. Obeh tekmovanj skupaj se je sicer udeležilo več kot 600 tekmovalcev.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.