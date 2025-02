Evropski pust prihaja v Trst in Gorico

Poleg tradicionalnega goriškega pustnega sprevoda bo letos Gorica gostila tudi Evropski pust, ki je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025. Gre za 29. izvedbo mednarodnega praznovanja, ki bo potekalo najprej v Trstu v petek, 21. februarja, in nato v Gorici v soboto, 22. februarja. Na povorki bo sodelovalo preko 500 glasbenikov in pustarjev iz 18 skupin iz Avstrije, Švice, Nemčije, Slovenije in Furlanije - Julijske krajine. »Gorica želi biti prava izložba Evrope,«je o Evropskem pustu dejal goriški župan Rodolfo Ziberna.

Skoraj dva kilometra trase

Občinski odbornik Luca Cagliari je posebej pohvalil delovanje Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško, ki večkrat »v tišini podpira teritorij«. Evropski pust organizirata namreč Trgovinska zbornica in Občina Gorica v sodelovanju s podjetjem Gardense Viaggi. Dvodnevna prireditev v Trstu in Gorici bo stala 150 tisoč evrov. Evropski pust je nastal leta 1994 v Pragi, lansko leto je organizacijo mednarodnega dogodka prevzelo podjetje Gardense Viaggi.

»Pripeljati Evropski pust v Gorico leta 2025 nam je v veliko čast,«je povedala Antonella Cuniglio iz podjetja Gardense Viaggi, ki je orisala program sobotnega dogodka. Dopoldne se bodo skupine sprehodile po Novi Gorici, ob 12. uri pa bosta predstavnike posameznih skupin na sedežu Trgovinske zbornice v Ulici Crispi sprejela predsednik Antonio Paoletti in goriški župan. Sledilo bo kosilo pod šotorom na Travniku ob 13.30. Šotor bodo izkoristili tudi za praznik, ki bo na sporedu v nedeljo, 23. februarja, ob zaključku 35. goriškega pustnega sprevoda v organizaciji društva Pro Loco, katerega predstavitev bo danes na goriški občini.

Sobotni sprevod bo z goriškega Travnika krenil ob 15. uri; trasa bo dolga 1,8 kilometra in se bo vila po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIVMaggio, naprej po Korzu Italije in Korzu Verdi, od koder se bo sprevod po Ulici Oberdan vrnil spet na Travnik. Po končanem sprevodu bo od 19. ure dalje pod šotorom pustno praznovanje.

Dodana vrednost goriškega dogodka bo pristnost t. i. Guggenmusik, glasbene zvrsti, ki se je rodila v Švici v drugi polovici 20. stoletja. Glasba temelji na prepoznavnih melodijah, ki pa so namerno prenesene v napačne lestvice. »Glasbeniki igrajo povsod, igrali bodo v trgovinah, restavracijah in barih,«je napovedala Antonella Cuniglio.