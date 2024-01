Februarja bo območje skupnega trga zasedlo čezmejno gradbišče

Februarja se bo območje skupnega trga dveh Goric spremenilo v široko, za somestje doslej največje čezmejno gradbišče. Do uradnega začetka Evropske prestolnice kulture, ki bo 8. februarja 2025, bodo namreč novo podobo dobili novogoriška železniška postaja z bližnjimi skladišči, Trg Evrope / Transalpina in Fabianijev trizob - del ulic Foscolo, Caprin in Luzzatto -, kar bo od prebivalcev obeh mest zahtevalo dobro mero potrpežljivosti: več mesecev se bodo namreč soočali s spremembami prometnega režima, zaporami, stroji, tovornjaki in premaknjenimi avtobusnimi postajami, ob zaključku del pa bo stičišče dveh mest zaživelo v novi in bolj privlačni podobi, ki bo vredna naslova EPK. Investicije niso pomembne samo v luči leta 2025, temveč za razvoj in nadaljnje povezovanje somestja nasploh, pravijo investitorji.

O tem, kaj lahko Goričani in Novogoričani pričakujejo na tem območju od februarja dalje, je tekla beseda na novinarski konferenci v novogoriški mestni hiši. Spregovorili so novogoriški župan Samo Turel, njegov goriški kolega Rodolfo Ziberna, namestnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad in Jernej Kogoj, vodja Službe za investicije Mestne občine Nova Gorica. Turel je poudaril, da je skrb vseh naročnikov del - obeh občin, EZTS GO in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) - čim manjša bremenitev prebivalcev in obiskovalcev obeh mest, zato se razni deležniki stalno usklajujejo. »Po drugi strani je treba upoštevati, da gre za obsežno gradbišče, kjer se bo izvajalo šest investicij naenkrat, zato občane prosimo za razumevanje. Gre tudi za vprašanje varnosti. Prebivalce in javnost bomo sproti obveščali o vseh spremembah v prometu,« je napovedal Turel.

Najprej bo startala obnova novogoriške železniške postaje, ki med drugim predvideva ureditev podhoda in poslopja. Prvega februarja prihaja v Novo Gorico ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki bo podrobneje predstavila projekt in slovesno obeležila začetek del. Le-ta naj bi se zaključila januarja prihodnje leto. »Kar se tiče investicij novogoriške občine, torej obnove stavb Super 8 in EPICentra za potrebe EPK, izvedba ne bo v večjem obsegu obremenjevala prometa. Rekonstrukcija se bo začela marca ali aprila,« je napovedal Turel. Goriški župan Ziberna je priznal, da je čezmejna gradbiščna akcija velik izziv in hkrati vir navdušenja. »S tem bomo postali zgled za celotno Evropo. Tukaj se piše zgodovina, ki jo bodo brali še desetletja za nami,« je povedal Ziberna.

Po besedah Tomaža Konrada se bodo fizična dela v okviru prenove skupnega trga in dela ulic, ki se na italijanski strani navezujejo nanj (naročnik le-teh je EZTS GO), začela v prvem oziroma drugem tednu februarja. Med deli bodo ogradili večji del Trga Evrope ter ulic Caprin, Foscolo in Luzzatto, pešcem pa bo vseskozi zagotovljen dostop do hiš in vhodov v objekt železniške postaje. Stanovalcem treh ulic bo v mejah možnega omogočen dostop z avtomobili, seveda ne v času, ko bodo obnavljali cestišče, na voljo pa bodo imeli parkirišče v Ulici Catterini. Zadnji del ulic Caprin, Foscolo in Luzzatto bo po zaključku del postal območje omejenega prometa, kamor bodo lahko z motornimi vozili dostopali le stanovalci. Avtobusno postajo, ki je zdaj na koncu Ulice Caprin, bodo premaknili bliže trgu, kjer bodo uredili tudi postajališča za turistične avtobuse. Obnova trga in trizoba naj bi se zaključila do novembra 2024.

V prvem polletju bo zagotovljen tudi prehod čez trg in nadalje po Kolodvorski cesti, večji del poteka gradnje pa bo promet potekal izmenično enosmerno, a bo ta prehod precej obremenjen. V zaključni fazi prenove (drugo polletje) bodo režim spremenili in o tem ustrezno obvestili javnost. Možne bodo tudi začasne zapore.