Fundacija CRTrieste prejela občinsko odlikovanje

Fundacija CRTrieste, ki že 32 let podpira kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, zdravstvene in znanstvene organizacije, je včeraj pred številnim občinstvom, v dvorani je sedel tudi škof Enrico Trevisi, v dvorani mestnega sveta prejela priznanje zaslužnega občana. Župan Roberto Dipiazza ga je izročil predsedniku fundacije Massimu Panicci, v utemeljitvi pa je izpostavil, da si fundacija to zasluži, ker je s svojo dobrodelnostjo izboljšala kakovost življenja Tržačanov in Tržačank. V zadnjih treh desetletjih je namreč Fundacija CRTrieste preko različnih pobud donirala 204 milijone evrov, od katerih je koristi imelo malo več kot 1700 naslovnikov.

Župan Dipiazza je v svojem nagovoru tudi spomnil, da je s predsednikom Paniccio v preteklosti že sodeloval pri projektih, kot sta prenova nekdanjega skladišča vin na mestnem nabrežju, kjer se danes nahaja trgovina Eataly, in prenova nekdanje ribarnice. »Povezuje naju ljubezen do skupnega dela v dobro celotnega mesta,« je izpostavil Dipiazza.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.