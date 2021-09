Filmska seta v Števerjanu in pri Devetakih

Devetaki so se spremenili v filmski set. V doljanskem zaselku že nekaj dni poteka snemanje filma Se mi lasci ti sposo, ki ga režira goriški režiser Matteo Oleotto.Da se nekaj dogaja, so nedvomno opazili številni avtomobilisti, ki se peljejo po Dolu, saj je med snemanjem zaprta cesta, ki od Devetakov vodi proti Poljanam in Doberdobu. Oleotto si je za snemanje izbral nekaj starih hiš, ki jih krasijo kamnita obokana vrata in okna, štirne in drugi značilni elementi za kraško arhitekturo; ravno v Dolu se je kraška arhitekturna dediščina zelo dobro ohranila, saj so bili doljanski zaselki za razliko od ostalih vasi doberdobske občine, ki so bile med prvo svetovno vojno popolnoma porušene, vseskozi v zaledju fronte.»Nedvomno snemanje filma predstavlja veliko priložnost za promocijo Krasa na državni ravni, saj bodo imeli televizijski gledalci možnost spoznati kraško krajino in pristno kraško naselje,« poudarja doberdobski župan Fabio Vizintin.

V začetku prejšnjega tedna je Matteo Oleotto posnel nekaj prizorov tudi v Števerjanu, kjer sta mu dobrodošlico izrekla županja Franka Padovan in podžupan Marjan Drufovka, ki sta mu tudi izročila steklenico občinskega reprezentančnega vina. Snemanje je potekalo na Formentinijevem gradu. »Števerjanska občinska uprava je takoj zagotovila pokroviteljstvo pobudi, saj smo prepričani, da gre za pomembno promocijo naših krajev,« poudarja števerjanska županja Franka Padovan. V prejšnjih tednih so filmske prizore snemali tudi v Palmanovi in Gradišču.