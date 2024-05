Prostore TPK Sirena obiskali tatovi

V noči s petka na soboto je v prostorih pomorskega kluba Sirena prišlo do tatvine. Neznanec je v društvene prostore vstopil skozi kuhinjsko okno, ki se nahaja na zadnji strani objekta. Ker je vstopil direktno v gostinske prostore, se je najprej lotil praznjenja blagajne, v kateri sicer ni našel visokih vsot denarja, a tatvinski plen na koncu ni bil slab. Prostori, v katerih je tajništvo društva, so ostali nedotaknjeni. Pred zapustitvijo kraja tatvine pa se je tat še malce posladkal s torto, ki jo je našel v hladilniku.

Da je v nočnih urah prišlo do tatvine, so se zjutraj opazili upravitelji bara, ki so nemudoma obvestili odbornike. Ti so tatvino prijavili karabinjerjem, ki so kmalu po klicu prišli na kraj dogodka. Strokovnjaki so z različnih površin odvzeli tudi prstne odtise, s katerimi bi lahko identificirali tata.

Ta nočna tatvina je le ena od številnih, ki so jih bili v preteklih tednih deležni klubi na barkovljanski obali. V noči s četrtka na petek so tatovi spet vdrli na kopališči Cral in Ferroviario, ki se nahajata nedaleč stran od pomorskega kluba Sirena. Vandali so spet poškodovali vrata in okna, ki so jih namestili po enem od zadnjih vandalskih pohodov. Odnesli so tudi okoli 600 metrov električnih kablov. Tatovi so kopališče obiskali tudi v noči s ponedeljka na torek, ko so s seboj odnesli tudi skiro kopališkega mojstra.