Fincantieri ima pod streho bajno naročilo

Italijanska ladjedelniška družba Fincantieri, ki ima svoj sedež v Trstu, si je zagotovila baje največje naročilo v svoji zgodovini, vredno bajnih 9 milijard evrov. Gre za gradnjo štirih velikih ladij za križarjenje za družbo Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH).

To so največje ladje, ki bi jih kadarkoli zgradili za omenjeni holding. Vsaka bo imela bruto tonažo 226.000 ton, bo razpolagala s 5100 posteljami in bo lahko prevažala 8300 ljudi, vključno z osebjem.

Sestavili jih bodo v ladjedelnici v Tržiču. Novico so sicer že sporočili aprila 2024, danes pa so podpisali pismo o nameri. Naročilo bo zagotovilo zaposlitev za deset let. Prvo ladjo za križarjenje morajo namreč oddati leta 2030, naslednje pa leta 2032, 2034 in 2036.