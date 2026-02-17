Furlanska skupnost bo imela svoj odbor

Občina Gorica bo prva ustanovila stalni odbor za zaščito furlanske jezikovne manjšine (Tavolo permanente per la tutela della lingua minoritaria friulana). To bo posvetovalno telo za sodelovanje med furlansko govorečim prebivalstvom in občinsko administracijo ter za razpravo o vprašanjih družbene, kulturne in gospodarske narave, ki zadevajo življenje furlanske jezikovne manjšine in njeno svobodno izražanje v okviru mestne skupnosti. Goriški odbornik za jezikovne skupnosti Maurizio Negro je zatrdil, da je Gorica prva v deželi ubrala to pot, saj je želela spet poudariti in spodbuditi večkulturnost in večjezičnost, ki sta vedno zaznamovali ta prostor.

Da je večjezičnost posebnost našega prostora, kjer so v preteklosti naravno sobivali štirje jeziki, je izpostavil goriški župan Rodolfo Ziberna. »Eden izmed ciljev projekta GO! 2025 je bil prav spodbujanje pasivnega znanja jezikov, to pomeni, da bi se spet, kakor je bilo nekoč, vsak lahko spontano pogovarjal v svojem jeziku in bi se vsi razumeli,« je dejal Ziberna.

Maurizio Negro je spomnil, da je večjezično in večkulturno mesto predvsem po drugi svetovni vojni začelo izgubljati del svoje jezikovne identitete. »Delež furlansko govorečega prebivalstva se je s časom zmanjševal, goriško narečje pa postopoma izginja,«je poudaril odbornik in dodal, da so zaradi tega pomislili, da bi bilo smiselno ustanoviti preprosto in prožno posvetovalno telo, podobno tistim, ki so že obstajala na ravni pokrajin. Po zgledu slovenskega sveta (uradno sicer »konzulte«), ki je lansko leto praznoval 50. obletnico, in slovenske narodne skupnosti, ki ohranja svoj jezik, običaje in navade, bi radi ustanovili tudi odbor, ki bi pomagal utrditi in spodbuditi prisotnost in delovanje furlanske skupnosti v Gorici in okolici.