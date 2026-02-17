Danes v (olimpijski) prilogi Šport plus

V današnji (torkovi) prilogi Primorskega dnevnika Šport plus (tudi tokrat na desetih straneh) boste lahko prebrali krajši intervju z nabrežinsko smučarko Caterino Sinigoi, ki je z nastopom na nedeljskem veleslalomu v Cortini postala prva Slovenka v Italiji, ki je kadarkoli nastopila na zimskih olimpijskih igrah. Na tem tekmovanju pa se je med legende vpisala italijanska smučarka Federica Brignone. Sinigoi bo nastopila tudi v jutrišnjem slalomu. Ob običajnem komentarju Sergia Tavčarja boste lahko danes prebrali še komentar Alberta Voncine.

Ob olimpijskih temah nismo zanemarili domačih. Glavni članek na odbojkarski strani je poraz SloVolleyja v finalu deželnega pokala proti Fiume Venetu. Na košarkarski strani boste lahko brali o sobotnem nastopu Borovih košarkarjev, ki so v C-ligi zmagali tretjič zapored. Nosilna nogometna tema je elitna liga, v kateri čaka Juventino in Kras še deset krogov do konca rednega dela sezone. Konec tedna sta v državnih ligah nastopili tudi namiznoteniški ekipi ŠK Kras. Na zadnji stran je Peter Verč intervjuval nekdanjega nogometaša Vesne Martina Chebra. Sodelavka Tina Sbarbaro pa je višješolski portret posvetila dijakinji Zoisa Miji Regent.

V Šport plusu (in Primorskem dnevniku) boste lahko obenem prebrali še marsikatero zanimivost.