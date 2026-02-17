Kosovelov vlak bo peljal iz Sežane v Zagorje

Občini Sežana in Zagorje ob Savi pripravljata poseben kulturno-doživljajski dogodek Vlak na Kras, ki bo obiskovalce v ponedeljek, 23. februarja, popeljal po poti pesnika Srečka Kosovela in združil literaturo, glasbo in trajnostno mobilnost. Dogodek je del programa Kosovelovega leta 2026, s katerim Slovenija obeležuje 100-letnico pesnikove smrti.

Vlak bo iz Sežane krenil ob 7.18, osrednji dogodek bo ob 16. uri na železniški postaji Zagorje ob Savi, kjer bodo nastopili Tinkara Kovač, Uroš Cingesar in Jaša Savnik v vlogi Kosovela. Program bo vključeval glasbo, interpretacije poezije in uprizorjene misli pesnika. Datum dogodka ima poseben zgodovinski pomen: prav 23. februarja 1926 je Kosovel v Zagorju sodeloval na literarnem večeru s prispevkom Umetnost in proletarec in po zamudi večernega vlaka preživel noč v mrzli čakalnici in se močno prehladil. Nekaj mesecev kasneje je zaradi zdravstvenih zapletov umrl.

Podrobnejše informacije o voznem redu, ceni in poteku dne (poleg kulturnega programa bo namreč mogoče obiskati tudi nekatere krajevne znamenitosti in primere dobrih praks) so na voljo na tej povezavi. Zaradi omejenega števila mest je obvezna predhodna prijava do jutri na naslov tjasa@kosovel.si s pripisom Vlak na Kras.