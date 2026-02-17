Na OI nizka plačila in naporne izmene

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini navdušujejo z rekordi, zmagami in medaljami, a obstaja tudi druga plat zgodbe - izkoriščanje delavcev, prekarnost in nizko plačilo. Zaposleni na igrah poročajo o dolgih izmenah pri temperaturah globoko pod lediščem ter prenatrpanih namestitvah, plačilo pa je nizko in obljubljeno šele maja.Organizator iger in naročnik je Fundacija Milano-Cortina, ki je pogodbe o zagotavljanju potrebnih delavcev sklenila z vrsto zasebnih podjetij. Gre za zelo tvegano verigo pogodb in podizvajalcev, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zaposleni na igrah morajo delati tudi po 12 ur skupaj pri temperaturah, ki lahko sežejo do minus 15 stopinj Celzija, in to brez ustreznih zaščitnih oblačil. Zagotovljen imajo prevoz, vendar lahko v gostem prometu traja tudi do dve uri, da delavec pride od nastanitve do dodeljene lokacije, in za ta čas ne dobi plačila. »Izmena tako v bistvu traja 16 ur,« je povedal eden od delavcev, ki je na igrah zaposlen prek rimskega podjetja One Group.

Pogodbeno dogovorjena plača znaša 10 evrov na uro, poleg tega je delavcem obljubljenih še 20 evrov dnevnega nadomestila za 84 ur dela na teden. Plačilo lahko pričakujejo nekaj tednov po koncu dogodka, maja. Ob tem pa prosti dnevi in bolniške odsotnosti niso plačani, saj se plače obračunavajo po urah. Za delavce so zagotovljene namestitve, a so te neustrezne in prenatrpane. Dve osebi, ki se doslej nista poznali, morata denimo spati v zakonski postelji. Delavci poročajo tudi o nedelujočih grelnikih, pomanjkanju zaščitne opreme ter neupoštevanju dnevnega in tedenskega počitka.

Na problematiko opozarja tudi senator Tino Magni iz levo-zelenega zavezništva (AVS). Opozoril je, da imajo nekateri pogodbe o zaposlitvi za določen čas, drugi delajo s krajšim delovnim časom, nekateri so samozaposleni. Vsi delajo v izmenah po več kot 12 ur dnevno, je dodal. Spomnil je, da sta morala pred nekaj dnevi dva delavca poiskati pomoč na urgenci v Livignu, ker sta imela simptome podhladitve in slabosti.