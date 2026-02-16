GO! 2025 je začetek prihodnosti

Skoraj mesec in pol po koncu leta 2025, v katerem sta Nova Gorica in Gorica skupaj postali prva čezmejna evropska prestolnica kulture, je skrajni čas za vprašanje: kaj pa zdaj? Prav to vprašanje je bilo izhodišče dogodka v občinskem avditorija v Ronkah, kjer je v četrtek zvečer potekalo javno srečanje GO! 2025 Next. Večer je sklenil širši program tedna slovenske kulture Slo(ve) Ronke, ki ga že nekaj let organizira občinska uprava, letos pa je bil na vrsti od 9. do 12. februarja.

Srečanje je vodila Alenka Florenin. Z njo so se – enkrat v italijanščini, drugič v slovenščini – pogovarjali domači župan Mauro Benvenuto in podžupan Enrico Papais, goriški odbornik za demografske storitve Maurizio Negro ter vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica Marinka Saksida.

Kaj nas torej čaka po letu 2025? Odbornik Maurizio Negro je prepričan, da smo še sredi procesa, ki se je začel oblikovati že pred leti na območju, ki je tudi v preteklosti živelo brez meje, preden so tragični zgodovinski dogodki prejšnjega stoletja povsem spremenili geografske karte in osebne dokumente ljudi. Župan Mauro Benvenuto je dodal, da EPK GO! 2025 zato ni končna točka, temveč začetek prihodnosti, v kateri bomo rezultate sodelovanja – ki ni zadevalo le dveh mest, ampak tudi širše ozemlje, kamor sodijo tudi Ronke – res začeli občutiti.