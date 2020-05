Gabrci so zaskrbljeni

Novica o skorajšnjem ponovnem odprtju središča za prosilce za azil v Gabrjah je med krajane udarila kot strela z jasnega. Vest, o kateri smo poročali prejšnje dni, je med domačini povzročila precej nelagodja: Gabrci, ki veljajo za gostoljubne in strpne ljudi, se hudujejo zlasti nad tem, da jim ni prihoda nove skupine tujih državljanov v nekdanjo karabinjersko vojašnico v Ulici Ograda nihče uradno napovedal. Neposrednih informacij o delovanju in novih gostih centra nimajo, zato so zaskrbljeni. Tudi dejstvo, da do ponovnega odprtja prihaja v času koronavirusa, ko so ljudje že tako ali drugače pod pritiskom, ne pomaga.

»Ko so decembra lani zaprli center, so nam dejali, da bomo z morebitnim ponovnim odprtjem pravočasno seznanjeni. Pričakovali smo, da bo organizirano tudi kakšno javno srečanje. Žal ni bilo tako. Da se nekaj dogaja, smo razumeli prejšnje dni, ker smo videli tovornjake in delavce, ki so razkladali opremo; obvestili smo tudi občino. Nikakršnega posvetovanja ni bilo, odločitev nam je bila kratko malo vsiljena,« pravijo krajani. Še posebej zaskrbljeni so tisti, ki živijo v neposredni bližini nekdanje vojašnice. »Izkušnja v prejšnjih letih žal ni bila vedno najboljša. Pribežniki so večkrat hodili spat pozno ponoči, kar za sosede ni prijetno. Na vasi smo vajeni določenega reda in miru, menim, da se moramo pravil družbenega življenja držati vsi,« poudarja prebivalec Gabrij, drugi krajan pa izpostavlja, da hujših težav v času, ko je sprejemni center upravljala zadruga ICS, drugače niso zabeležili: »Tu pa tam smo v jarkih našli kakšno odvrženo pločevinko piva, nasploh pa so bili mladeniči spoštljivi.« Prosilce za azil so Gabrci vključili tudi v razne projekte, ki jih je priredilo društvo Skala, saj so si želeli, da bi se počutili sprejete. »Ne glede na to nas je novica o nenapovedanem ponovnem odprtju centra prizadela. Pričakovali bi večjo občutljivost s strani prefekture, zlasti v tem trenutku, ko je treba upoštevati tudi epidemijo koronavirusa. Informiranje občanov bi moralo biti prioriteta. Ko ni informacij, se med ljudmi zlahka razširita sumničavost in zaskrbljenost. Res upamo, da ne bo težav in da teh ljudi ne pošiljajo v Gabrje prestajat karantene,« dodaja naš sogovornik.

Sovodenjski župan Luca Pisk pojasnjuje, da je ponovno odprtje sprejemnega centra presenetilo tudi upravo, ki z odločitvijo prefekture ni bila seznanjena. Z goriškim prefektom Massimom Marchesiellom se je Pisk pogovoril šele v ponedeljek – napovedal mu je, da bo v Gabrje proti koncu tega tedna prišlo dvanajst prosilcev za azil –, istega dne je navezal stik tudi z odgovornim pri zadrugi, ki bo sprejemni center upravljala. Gre za zadrugo Edeco, ki med drugim vodi center za repatriacijo nezakonitih priseljencev CPR v Gradišču. Pisk je včeraj za Primorski dnevnik ponovil, da bodo prosilci za azil, ki bodo nastanjeni v Gabrjah, nekaj časa v izolaciji in ne bodo smeli prosto krožiti po vasi. »Za to sem izrecno zaprosil,« poudarja župan. Po njegovih besedah bodo prosilcem za azil vsak dan merili temperaturo, ob prihodu v Gabrje in tudi ob odhodu jim bodo odvzeli bris. V sprejemnem centru bo vedno navzoč vsaj en uslužbenec zadruge, dodaja Pisk in občanom zagotavlja, da bo uprava pozorno spremljala dogajanje. »Javnih srečanj zdaj, zaradi izrednih razmer, žal ne moremo prirejati. Sem pa nekatere krajane po telefonu takoj seznanil z vsem, kar so mi povedali na prefekturi in v zadrugi Edeco. Vsem ostalim občanom pa sem seveda na razpolago za katerokoli pojasnilo,« zaključuje sovodenjski župan Luca Pisk.