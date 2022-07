Gasilce čaka pestra noč, požar tudi blizu Cerja

Pred gasilci bo očitno pestra noč, sporočajo iz Civilne zaščite za Severno Primorsko. Še preden se je spustil mrak je namreč zagorelo tudi v bližini Cerja. Ogenj in dim sta vidna tudi na nasprotni strani, proti Italiji. Še vedno pa je aktivna tudi požarna linija proti Trstelju. Ponoči bo na terenu na Krasu več kot 500 gasilcev iz šestih gasilskih regij.

V Odmevih je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan povedal, da so na območju trenutno tri večja žarišča in cel kup manjših požarov, pri čemer je prepričan, da bodo gasilci, ki ostajajo na požariščih, večji del požarov vsaj zadržali, če ne pogasili. Zjutraj bodo lahko računali spet na pomoč iz zraka, napovedali so tudi helikopterji iz Srbije in z Madžarske.