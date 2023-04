Gergolet vabi na ogled filma in k razpravi

V sredo, 19. aprila, ob 21. uri bo tržiška publika imela še eno priložnost za ogled filma Mož brez krivde Ivana Gergoleta in tudi za pogovor z doberdobskim režiserjem, ki se premierne projekcije v tržiškem Kinemaxu pred nekaj tedni ni mogel udeležiti, saj so mu v Bariju izročali nagrado Ettore Scola za najboljšo režijo. Srečanja »na štiri oči« s tržiško publiko, ki tragedijo azbesta žal zelo dobro pozna, si želi sam režiser, kot je razvidno iz pisma, ki ga je naslovil na naš dnevnik. »Zavedam se, da nekatera vprašanja morda niso našla izčrpnega odgovora in pred njimi ne želim pobegniti. Zavedam se tudi polemik in dvomov, ki jih ta film lahko povzroči v tistih, ki so dihali, se borili in trpeli zaradi azbesta ter se soočajo z nezdružljivo bolečino s kakršno koli odškodnino: vse to ne sme ostati neizraženo. Zato se osebno obračam na vdove, sirote, delavce in vse aktiviste, ki vodijo družbene in kulturne bitke na območju Tržiča, vključno s političnim svetom, ki predstavlja mesto, ranjeno v telesu in duši. Obračam se na tiste, ki spremljajo ali so vpleteni v pravosodne zadeve, ne glede na vlogo, ki jo imajo. Z vsemi vami bi rad razpravljal o vprašanjih, ki jih odpira film,« piše režiser in vabi v sredo v Kinemax. »Tisti, ki so ga že videli, se bodo lahko posvetili podrobnostim, ki se skrivajo v gubah filma, in bodo imeli več elementov za ocenjevanje. Kdor si ga ne želi več ogledati, me bo našel v kinu in bo po projekciji dobrodošel v dvorani, da sodeluje v debati. Kdor si ga še ni ogledal, pa bo imel priložnost, tako kot vsi ostali, soditi, postavljati vprašanja in morda najti odgovore,« zaključuje Ivan Gergolet.