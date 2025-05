Giro: v Gorici bodo ceste zaprli ob 14. uri

Današnji prehod Gira skozi Gorico in Novo Gorico prinaša s sabo tudi prometne omejitve. Kolesarji bodo pripeljali v Gorico okrog 16.30 skozi Grojno, zatem bo trasa zaobjela ulice Ponte del Torrione, Don Bosco, Orzoni, Scodnik, Brass, Leopardi, Brigata Casale, IX Agosto, XXIV Maggio, Sauro, De Gasperi, Crispi in Marconi, trga Cavour in sv. Antona, Ulico D’Alviano in območje pri Rdeči hiši, kjer bodo kolesarji prečkali mejo in se preko Rafuta in Pristave odpravili v Novo Gorico. Dirka se bo nadaljevala po novogoriških mestnih ulicah , po Cesti IX. Korpusa v Solkanu in nato po Kolodvorski poti; v prvem krogu jo bodo prekolesarili do mejnega prehoda v Erjavčevi ulici, ga prečkali in še enkrat opravili cel čezmejni krog, ob zaključku katerega bo cilj na Kolodvorski poti nekaj metrov pred novogoriško železniško postajo, kjer se bo dirka zaključila okrog 17.15. V omenjenih in še raznih drugih ulicah bo prepoved parkiranja stopila v veljavo ob 8. uri, ob 14. ur jih pa jih bodo zaprli za promet. Pred tekmovalci bodo po progi zapeljali udeleženci Gira-E, med katerimi bo tudi skakalec Domen Prevc, in reklamna karavana. Ceste bodo spet odprli po prehodu dirke.