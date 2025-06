Gledališka doživetja za otroke in njihove družine

Tudi letošnje goriško poletje bo malim ljubiteljem gledališča ponudilo obilo zanimivih doživetij. Goriško občinsko gledališče Giuseppeja Verdija namreč s pokroviteljstvom Občine Gorica in podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine tudi letos prireja gledališki niz Verdi d’estate, ki je posvečen otrokom oz. družinam. Poletno dogajanje je vključeno med prireditve GO! 2025.

Predstavitve pobude so se v prejšnjih dneh v parku za mestno hišo udeležili goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in umetniški vodja Verdijevega gledališča, Walter Mramor. Uvodoma je pozdravil župan Ziberna; poudaril je pomen projekta, ki sloni na želji, da bi otrokom približali lepoto gledališča in jih vsaj začasno odvrnili od tehnologije. Gledališče v živo ima tudi vzgojno in didaktično moč, je še posebej poudaril župan. Za zamisel je pohvalil vodstvo teatra Verdi in mu zaželel, da bi s pobudo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

Podobnih misli je bil tudi odbornik Oreti, ki je izrekel pohvalne besede prirediteljem, ker so še dodatno oplemenitili kulturno ponudbo Gorice. Pohvalil jih je tudi za izbiro lokacije predstav, ki je zelo primerna za tovrstne dogodke: to je dvorišče Palače De Grazia v Oberdanovi ulici, ki je tudi v prejšnjih edicijah gostilo niz.

Šest večernih dogodkov

Podrobno je o igrah, ki jih bo šest, spregovoril umetniški direktor Verdija, Walter Mramor. Vse predstave bodo na sporedu ob sredah ob 20.45. Repertoar pa predvideva zelo raznolike prireditve, ki bodo poleg igranih prizorov vsebovale tudi glasbene in lutkovne vložke. Vse predstave so primerne za otroke od 3. leta navzgor, je opozoril direktor Mramor. Cena vstopnic znaša 5 evrov.

Prva predstava bo na sporedu v sredo, 25. junija. Gledališka skupina Associazione culturale Fantateatro iz Bologne bo odigrala predstavo z naslovom La regina Carciofona. V sredo, 2. julija, bo na sporedu predstava Il principe ranocchio, ki jo bo uprizorila skupina Centro teatrale Da Ponte iz Trevisa. Robin Hood pa je naslov gledališke igre, ki si jo bodo otroci in njihovi spremljevalci ogledali v sredo, 16. julija. Uprizoritev je pripravilo društvo I guardiani dell’oca iz Chietija. Niz se bo nadaljeval 23. julija s skupino Clap Clap iz Trsta, ki se bo predstavila z igro ZA.TRO.CA.RA.MA. Peta predstava bo v sredo, 30. julija, ko bo v Gorico dospela skupina Febo Teatra iz Padove. Odigrali bodo odrsko delo Le sorellastre di Cenerentola. Zadnja na vrsti bo predstava z naslovom La bottega della buona notte, ki bo na sporedu 6. avgusta. Odigrali jo bodo člani skupine La luna al guinzaglio iz Trsta.

V primeru slabega vremena, bodo predstave našle mesto v koncertni dvorani Palače De Grazia.