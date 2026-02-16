Objavili poziv za kroženje kulturnih projektov

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je objavilo nov javni poziv za kroženje kulturnih projektov v letu 2026 v skupni vrednosti 250.000 evrov, od tega je 80.000 evrov namenjenih za gostovanja v zamejstvu. Tako bodo kakovostni koncerti, gledališke predstave in razstave dostopni v kulturnih domovih in drugih prizoriščih po vsej Sloveniji in v zamejstvu, piše v sporočilu za javnost.

Gre za tretjo izvedbo poziva, s katerim ministrstvo skrbi za kroženje umetniških del po različnih regijah in tako uresničuje svoje cilje glede dostopnosti kulture ter enakomernega regijskega razvoja. Po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko namreč ni nobenega razloga, da bi se morali ljudje do vrhunskih umetniških dogodkov voziti čez pol Slovenije, saj lahko vsak prebivalec Slovenije in zamejstva v svojem kraju vidi enako produkcijo kot tisti, ki živijo v večjih mestih, pravi.

Letošnja novost je, da je razpis v prvem sklopu, t. i. sklopu A, namenjen javnim zavodom, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti, ter nevladnim organizacijam v kulturi, ki izvajajo najmanj štiriletne javne kulturne programe v Republiki Sloveniji. Drugi sklop, sklop B, je namenjen pravnim osebam s sedežem v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ali Madžarskem, ki aktivno in neprofitno delujejo na področju kulture ter povezovanja Slovencev v zamejstvu.

V letu 2026 je za poziv namenjenih 250.000 evrov, od tega 170.000 evrov za gostovanja v Republiki Sloveniji ter 80.000 evrov za gostovanja v zamejstvu. Novost letošnje izvedbe je tudi ta, da lahko prijavitelj v sklopu A odda do tri vloge za različna gostovanja, v sklopu B pa štiri, kar predstavlja razširitev glede na pretekla leta. Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispetja popolnih prijav. Odprt bo do porabe sredstev, a ne kasneje kot do 30. septembra 2026. Več informacij o razpisu je na voljo na tej povezavi.